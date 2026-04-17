◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト２―８巨人（１７日・神宮）

巨人が今季初の３連勝と波に乗ってきた。打線が初回から活発で３回までに７点を奪って主導権を握り、投げてはフォレスト・ウィットリー投手が来日初勝利をマーク。甲子園で阪神に連勝後、首位・ヤクルトも下して貯金を３にした。

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新外国人による投げ合いで始まった。巨人打線は昨年中日に在籍したウォルターズに対し、初回から攻め立てた。対戦は２５年にリリーフによる３イニングのみ。少ない体感データを基に、甘い球を逃さなかった。その初回、キャベッジの死球から泉口、ダルベックの連打で１死満塁とし、大城が押し出し四球を選んで先制した。丸の二ゴロで２点目を奪い、増田陸の左翼線タイムリーで２点を追加。１６日の阪神戦に続く初回の猛攻で試合を優位に進めた。

３回には大城、浦田の右前安打などで１死満塁とし、ウィットリーが来日初打点となる押し出し四球で５点目。２死後、キャベッジの左中間二塁打でさらに２点を奪った。３回までに８安打と活発で７得点。ウォルターズを攻略した。この日は１番に佐々木を置き、キャベッジを１０試合ぶりに２番で起用。５番には大城を入れ、３安打を放った。開幕から８通り目の並びが機能し、起点となった。

３試合目の先発となったウィットリーは来日初勝利に向けて、対照的な投球を見せた。初回無死一塁でサンタナの中前に抜けそうな打球を二塁手・浦田がまるで忍者のような身のこなしで好捕し、難しい態勢から二塁へトス。ゲッツーを完成させ、マウンド上のウィットリーは雄たけびを上げた。これでリズムに乗る。２回以降、７回までノーヒットピッチング。１５０キロ超の直球と変化球の精度も抜群で、チーム打率２割６分（１６日時点）の好調ヤクルト打線を押し込んでいった。

ウィットリーは７回９４球、２安打９奪三振で降板。８回からリリーフ陣に託し、そのまま逃げ切った。来日３試合目にして初勝利。期待の新助っ人が本領を発揮した。チーム方針により、ウィットリーは１８日にも出場選手登録を抹消される。代わりに試合前練習から合流したルシアーノを昇格させて、救援陣に厚みを作る。豊富なピッチングスタッフを休養させながら長いペナントを戦う阿部巨人。ヤクルトの反撃を９回の２点に抑えて、今季初の３連勝と勢いが増してきた。