子連れ再婚したタレントでブロガーの小林礼奈（あやな、34）が17日、ブログを更新。ステップファミリーや再婚などに対する一部の言説に思いをつづった。

小林は「ステップファミリー、義父、再婚で一括りにされるのは悲しい」とタイトルを付け、「シングルマザー5年間を経験して、やっぱり離婚後のメンタルヘラヘラ、いわゆるメンヘラ状態の時に優しくされると揺らぐし…揺らいだし…」と自身の経験について書き出した。

自身がシングルマザーとなってから恋愛をしていた当時は、交際相手に対して「子供にとって少しでも危害がありそうなそぶりがあったら別れる」ようにしていたというが「最初はそれができなかった…見抜くのが難しかった」という。また、交際相手について「嫉妬心から前のパパからもらった物は子供が大事にしていても嫌だからって捨てるようにと言われてしまったり 血のつながらない子を愛せる自信がないと正直に言われてしまったり 2人きりになりたいと言われて私が醒めてしまったり いろいろあったな、色んな人いたなと…」と回想し、「そして血のつながらない子を大事にしてくれる人ってほんとに少ないんだなというのがわかったこと。レアなんだなと」とつづった。

昨年6月に再婚を発表した8歳年下の夫と、自身の連れ子である9歳の長女は衝突してケンカをすることもあるというが、「本気でムキになって喧嘩したりはしていないな」と小林。「大人がムキになったときが1番やばい気がする！そして、あ、この人子供相手にかなりムキになるタイプだ…という人はかなりだいたい、うん、大変だった」と自身の経験を記した上で、「子連れ再婚は叩かれやすいかもしれないけど、良いこともいっぱいあるんだよ」と強調し、再婚した夫と円満な様子をつづった。

小林は16年7月にお笑いコンビ、流れ星☆のたきうえ（年齢非公表）との結婚と妊娠7カ月を発表。同年9月に第1子女児を出産したが、20年10月に離婚を発表していた。そして25年6月末、8歳年下の男性と結婚したと発表。同12月には第2子出産を報告した。

小林は23年2月、同4月の長岡市議会選挙出馬を予定していたが断念。4年後を目指すとした。小林はブログで出馬断念の理由は元夫などと記述。たきうえからブログの投稿をめぐって名誉毀損（きそん）で訴えられていたが、ブログのメッセージボードに謝罪文を半年間掲載することを条件に和解した。