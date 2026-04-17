ロフト限定“ミッフィー”コレクションに新作登場！ フルーツモチーフのトートや文具など全41種
「ロフト」は、4月24日（金）から、ミッフィーとの限定企画第4弾「Miffy Little Fruit Parade by LOFT」を、全国の店舗とネットストアで展開する。
【写真】大人かわいいトートバッグも！ 新作ミッフィーアイテム一覧
■淡くやさしいパステルカラーが広がる
今回“Little Fruit Parade”をテーマに展開されるのは、フルーツをモチーフにした淡くやさしいパステルカラーが広がる、“大人かわいい”アイテム全41種類の雑貨コレクション。
ラインナップには、「ミッフィーマスコット」や「トートバッグ」、「巾着」、「ポーチ」などのおでかけアイテムをはじめ、「マスキングテープ」や「スクエアリングノート」、「ダイカットステッカー」といった文具類などが並ぶ。
さらに、「コーム＆ミラー」や「メガネケース」、「歯ブラシセット」などの身だしなみグッズも豊富に用意され、ミッフィーのキュートな世界観を日常で楽しめるコレクションとなっている。
【写真】大人かわいいトートバッグも！ 新作ミッフィーアイテム一覧
■淡くやさしいパステルカラーが広がる
今回“Little Fruit Parade”をテーマに展開されるのは、フルーツをモチーフにした淡くやさしいパステルカラーが広がる、“大人かわいい”アイテム全41種類の雑貨コレクション。
さらに、「コーム＆ミラー」や「メガネケース」、「歯ブラシセット」などの身だしなみグッズも豊富に用意され、ミッフィーのキュートな世界観を日常で楽しめるコレクションとなっている。