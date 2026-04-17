ミラノ冬季五輪女子スキージャンプ代表の高梨沙羅（29）は4月13日、Instagramを更新。ファーストピッチセレモニーの舞台裏を公開した。

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高梨は4月12日、エスコンフィールドHOKKAIDOで行われた北海道日本ハムファイターズ対福岡ソフトバンクホークス戦でファーストピッチを務めたことを報告。「初めてのESCON、とても楽しかったです」と充実した様子をコメントした。

公開された動画は、ファーストピッチセレモニーの舞台裏を短くまとめたもの。記念ボードにサインを書き込むシーンや、日本ハムのユニフォームに着替えて身だしなみをチェックする様子などが収められている。高梨はバックヤードで投球練習も念入りに行い、セレモニー後にはテレビ中継にゲスト出演した。

動画の最後には、きつねダンスのカチューシャをつけた姿や、飲み物を片手にリラックスする様子も披露。「キツネ耳のカチューシャお似合い」などと話題を集めた。



【画像】ファーストピッチセレモニーの舞台裏を公開した高梨沙羅（画像は高梨沙羅Instagramより引用）



この投稿には、Instagramユーザーから「ユニフォーム可愛くて素敵でした」「次はぜひきつねダンスもお願いします！」「ナイスピッチでした」「可愛いすぎ」「日ハムユニも素敵な着こなし」「女神」「なまら美人ちゃんっ」「また一段と綺麗になったねぇ」「美人で素敵」「美しすぎる」などコメントが寄せられた。