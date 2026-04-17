女子プロゴルファーの渋野日向子（27）は4月13日、Instagramを更新。国内女子ツアー「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」を予選落ちで終え、心境と決意をつづった。

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渋野はキャディーとグータッチを交わす瞬間や、大里桃子（27）、佐田山鈴樺（25）との笑顔の3ショットを公開。投稿では「いつもご声援ありがとうございます」と書き出し、「数少ない推薦をいただき本当にありがとうございます」と出場機会への感謝を表現。あわせて、「日本でしか味わえない色々な感情と景色が、今の自分にとってすごく大切」と現在の心境をつづった。

さらに、現地やテレビで応援するファンや関係者に向けて謝意を示し、「当たり前じゃないことをしっかりと噛み締めて」と記述。「カタツムリさんよりも進むのがゆっくりだけどそれでも今と向き合って進んでいきます」と、自身の歩みについても言及し「やってやる！」と今後への意欲を示した。最後には「キャディーのえみさんありがとうございました」「楽しかったです」とキャディにも感謝を述べた。



【画像】渋野日向子が公開した大里桃子、佐田山鈴樺との3ショット（画像は渋野日向子Instagramより引用）



SNS上には「気楽にのんびりやれば良い結果が出るかも知れないね」「これからも応援します」「渋野のスマイル️楽しみにしています️」「頑張れシブコ！」「彼女の活躍に期待大！」など、渋野を応援するコメントが寄せられている。