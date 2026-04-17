「日本ハム−西武」（１７日、エスコンフィールド）

ＡＫＢ４８の川村結衣と花田藍衣がイニング間にファイターズガールとともにきつねダンスを行った。

きつね耳、尻尾姿で登場し、抜群のキレでダンスを敢行。特に川村はＡＫＢ４８のオーディションの自己ＰＲできつねダンスを踊っており、「私の運命を変えてくれたのが実は、きつねダンスなんです！」と明かしていただけに、本家顔負けのキュートなダンスを披露した。ＳＮＳなどでは「世界一可愛いきつねダンス」、「ばか可愛かった〜」、「やっぱりメジャーアイドルはきつねダンスがうまい」、「可愛すぎるぞ」、「可愛すぎて絶句した」との声が上がっていた。

この日、川村はファーストピッチセレモニーを行い、背番号「４８」に「ＫＡＷＡＹＵＩ」と記されたユニホームにスカート姿でマウンドに上がると、力強く振りかぶって投じたボールは惜しくもノーバウンドこそならなかったが、ワンバウンドで捕手のミットに収まった。大役を果たした後は「あと一歩届かずで悔しい気持ちでいっぱい。ぜひリベンジさせてください」と語っていた。