◆体操 全日本個人総合選手権 第２日（１７日、高崎アリーナ）

男子の予選が行われ、２４年パリ五輪３冠の岡慎之助（助徳洲会）は、合計８４・８９９点の２位で予選を通過した。

１種目目のあん馬で１３・９３３点をだし滑り出すと、３勝目目の跳馬は着地こそ乱れたが、大技「ロペス」を決めて１４・１００点。その後も上々の演技を見せたが、それをさらに上回ってきたライバルの橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）に逆転された。「悔しいっすね。８５点は最低限と自分の中であったので、（橋本）大輝くんとは０・６差くらいある。結構、完璧な演技をしないと巻き返せないなというプレッシャーはかかるんですけど、自分に集中して臨めば」と気持ちを切り替える。

光明はある。今年から課題にしてきた跳馬で、ここまで封印してきた大技「ロペス」を取り入れ、今大会できっちりと決めた。２０２２年に右膝全十字靱帯（じんたい）断裂した原因になってから回避し続けてきた大技だが、Ｄスコア（技の難易度）を上げるための決断だ。「怖いけど力んだら余計悪いのが出てしまう。ケガしてから試合で跳んでなったので壁を越えた感じはします」と手応えを話す。

決勝では、ライバルと０・６８３差で迎える。まだ手にしていない日本王者のタイトルに向け「取りたいですね。大輝くんの６連覇を止めたい」と気持ちを奮い立たせた。