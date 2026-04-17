元「アイドリング！！！」の佐藤ミケーラ倭子が、結婚を電撃発表した。

１７日、自身のインスタグラムで「ご報告です。私、佐藤ミケーラ倭子は結婚いたしました。お誕生日にお知らせです」と３０歳を迎えたこの日に報告。

「いつも応援してくださる皆さまへ 怪獣みたいにふざけちゃうけど変わらず見守ってくださり本当にありがとうございます これからはさらにパワーアップして大怪獣が楽しいことを届けていきます！」とつづった。

「そしてなんと…今回のウェディングフォトはゼクシィさんで撮影しました」と２３日発売の同誌にインタビューや写真が掲載されることを伝え、「今後ともよろしくお願いいたします お祭りだぁぁぁぁ！」と歓喜。

フォロワーは「わああなんと！！」「わぁぁぁ！みけちゃんご結婚おめでとうございます」「ええええええ！！！」「なにー！おめでとうございます」「えぇー可愛いー」「ウェディングフォトもめっちゃ可愛い」「わあああみけちゃんご結婚されたんですね衝撃的です」おおおおーーー！」「可愛すぎるー！！！！」「めでたい！めでたすぎる！！！」「え、え、え、マジで〜〜〜！？」と仰天し、祝福していた。

公式サイトのプロフィルによると、佐藤はブラジルと日本のハーフ。現在ＹｏｕＴｕｂｅｒ、女優、モデルとして活躍中。ＳＮＳフォロワー数１００万を突破し、Ｚ世代から多く支持されている今注目のクリエイター。２０２４年からはニュース番組レポーター、バラエティ番組にも意欲的に進出しているという。