【え、頼んでないのに？】美容室で勝手に施術されたトリートメントにモヤッ。一方的に代金に追加しないで！
美容室は、日々の忙しさを忘れてリフレッシュできる特別な場所ですよね。でも、期待していたサービスと実際の対応にズレを感じたら、皆さんはどうしていますか？ 今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。
待ちに待った自分時間
先日、半年ぶりに美容室へ行きました。
子どもを預けて自分のために時間を使うのは、本当に久しぶりのこと。
限られた時間ではありましたが、『今日こそはリフレッシュしよう』と、この日を心待ちにしていました。
予約したのはカラーのみ。
カウンセリングでも『今日はカラーだけでお願いします』とはっきり伝えて、準備は万端です。
私は期待に胸を膨らませ、シャンプー台へと向かいました。
事後報告のモヤモヤ
異変を感じたのはシャンプーの最中でした。
スタッフさんが軽い調子で「乾燥しているのでトリートメントもしておきました～」と伝えてきたのです。
おすすめというよりは、すでに終わったという事後報告です。
反射的に「えっ？」と思いましたが、シャンプー台の独特な雰囲気に、何も言えずそのまま頷いてしまいました。
仕上がり自体は悪くありません。むしろ髪はさらっとしています。でも……。
小さなモヤモヤが胸に残りました。