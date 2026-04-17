【え、頼んでないのに？】美容室で勝手に施術されたトリートメントにモヤッ。一方的に代金に追加しないで！

美容室は、日々の忙しさを忘れてリフレッシュできる特別な場所ですよね。でも、期待していたサービスと実際の対応にズレを感じたら、皆さんはどうしていますか？ 今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。

待ちに待った自分時間

先日、半年ぶりに美容室へ行きました。

子どもを預けて自分のために時間を使うのは、本当に久しぶりのこと。

限られた時間ではありましたが、『今日こそはリフレッシュしよう』と、この日を心待ちにしていました。

予約したのはカラーのみ。

カウンセリングでも『今日はカラーだけでお願いします』とはっきり伝えて、準備は万端です。

私は期待に胸を膨らませ、シャンプー台へと向かいました。

事後報告のモヤモヤ

異変を感じたのはシャンプーの最中でした。

スタッフさんが軽い調子で「乾燥しているのでトリートメントもしておきました～」と伝えてきたのです。

おすすめというよりは、すでに終わったという事後報告です。

反射的に「えっ？」と思いましたが、シャンプー台の独特な雰囲気に、何も言えずそのまま頷いてしまいました。

仕上がり自体は悪くありません。むしろ髪はさらっとしています。でも……。

小さなモヤモヤが胸に残りました。