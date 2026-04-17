タレントのマツコ・デラックスが１７日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国２時間ＳＰ」（金曜・午後８時）を、１０日の放送に続いて首の手術後の療養のため欠席した。

代役として、お笑いタレントの大久保佳代子とお笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一が出演した。

冒頭、スーツ姿のＭＣの有吉弘行は、カラフルな柄のジャンパーを着た小杉に「ずいぶんラフな服装で、ありがとうございます」と軽くジャブ。小杉は「ドレスコードあるなら言ってくださいよ」と少し焦りながら返した。画面には「※マツコの代役としてこの２人に来てもらいました」のテロップが表示された。

マツコは２月９日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に入院先から電話出演。３日ほど前に首の脊髄を手術して入院中であることを報告し「脊髄をね、首の脊髄が圧迫されちゃって、手足にしびれが出ちゃって、病院に行ったら『急いで手術をした方がいい』と言われて、すでに手術が終わって、入院しているのよ」と説明した。その後、９週連続で欠席していたが、１３日放送の同番組に曜日コメンテーターで復帰した。