【UEFAカンファレンスリーグ】フィオレンティーナ 2−1 クリスタル・パレス（日本時間4月17日／スタディオ・アルテミオ・フランキ）

【映像】鎌田が激昂した「際どい接触」の瞬間

クリスタル・パレスのMF鎌田大地が、相手のタックルに怒りの表情を見せた。フィオレンティーナのMFロランド・マンドラーゴラを相手に一歩も引かない強気の姿勢を見せている。

UEFAカンファレンスリーグの準々決勝ファーストレグで3−0の勝利を飾ったクリスタル・パレスは日本時間4月17日、セカンドレグでフィオレンティーナと敵地で対戦。鎌田は3−4−2−1のダブルボランチの一角で先発出場した。

鎌田が激昂したのが、ゴールレスで迎えた15分だった。GKディーン・ヘンダーソンのリスタートからビルドアップすると、ボールは左サイドに開いた鎌田の下へ。マンドラーゴラが鋭いチェックで迫ってきたが、鎌田はボールの勢いを生かしたターンを選択する。しかし、剥がそうとしたタイミングで接触。日本代表MFは右の足首を押さえてその場に倒れ込んだ。

すぐに主審の笛が吹かれると、マンドラーゴラはこの判定に不服の様子。リプレイ映像で見ると、マンドラーゴラの足裏が鎌田の脛から足首あたりに接触していたようにも見える微妙なシーンだが、ファウルではないと主張したと見られる。

クリスタル・パレスはベスト4進出

一方の鎌田は、倒れた状態のまま大きく手を広げて接触をアピール。さらに立ち上がると、ボールを手に持って迫ってきたマンドラーゴラに対して怒りの表情を見せ、口論へと発展した。

近くにいたフィオレンティーナのMFアルベルト・グドムンドソンが止めに入ったが、それでも鎌田の怒りはすぐには収まらなかった。最終的には両者が離れて落ち着きを取り戻したことで、クリスタル・パレスのFKから試合は再開した。

鎌田は直後の17分、自陣から約20メートルの距離を通すスルーパスで先制点の起点に。さらに1−2と追いかける展開になってからは、2シャドーの位置にポジションを上げるなど、フル出場で様々なタスクをこなした。

クリスタル・パレスは1−2でセカンドレグに敗れたが、2戦合計4−2でクラブ史上初の欧州カップ戦ながらベスト4進出が決定。なお、日本時間5月1日にファーストレグ、5月8日にセカンドレグが開催される準決勝では、ウクライナのシャフタール・ドネツクと対戦する。

（ABEMA／WOWSPO／UEFAカンファレンスリーグ）

