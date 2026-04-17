4月18日と19日の2日間（日本時間は19日、20日）に渡って米・ラスベガスで開催される『レッスルマニア42』。現時点で出場メンバーに含まれていない日本人女子スーパースターの“カブキ・ウォリアーズ”に土壇場で出場の可能性が浮上？ ASUKAとカイリ・セインが直前取材で「新しいギアとガウンは準備済み」「まだ0％じゃない」さらには「乗り込んじゃいますか？ 5WAYで」など気になる発言のオンパレードとなった。

【映像】ASUKAとカイリが“気になる”発言を連発（インタビュー全編）

インタビュー中、ベラ・ツインズ（ニッキー）の負傷の可能性に言及したカイリ。するとASUKAは「ウチら出れるやん！ 代わりなりますよ」と即座に猛アピール。

カイリはさらに「（出場可能性は）まだ0％じゃない」と呼応するとASUKAも「何があるかわからない…WWE」とコメント。「楽しみにしてていいのか？」の問いには「（楽しみに）してていいのでは？」と豪快に笑った。

出場を諦めていない証拠に「新しいギアとガウンは準備済み」と臨戦態勢を強調した二人。するとカイリが「乗り込んじゃいますか？ 5WAYで（左手をパーにして）」と無邪気な笑顔で爆弾発言まで飛び出した。

5Wayとは、ナイア・ジャックスとラッシュ・レジェンド、シャーロット・フレアとアレクサ・ブリス、ベイリーとライラ・ヴァルキュリア、ベラ・ツインズのフェイタル4Wayで争われる女子タッグ王座への緊急参戦を熱望した格好だ。

終始、カブキ・ウォリアーズ特有のテンポで進んだ面白コントのようなインタビューでの発言の数々は、“奇跡”を待つ日本のファンの微かな希望となるのか。その動向から最後まで目が離せない。