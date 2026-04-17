犬が「痛みを我慢している」サイン5選

1.元気がない、散歩に行きたがらない

犬にとって散歩や遊びは一日の最大の楽しみの１つですが、体に痛みがあるとこれらの活動を避けるようになります。以前はリードを見せるだけで喜んでいたのに、呼びかけても重そうに腰を上げたり、歩き始めてもすぐに座り込んだりする場合は注意が必要です。

また、痛みのストレスから余裕がなくなり、普段なら平気な物音に敏感になったり、急に怒りっぽくなって唸ったりすることもあります。「年をとったから」と片付けず、動きの鈍さに痛みが隠れていないか観察しましょう。

2.背中を丸める、お祈りのポーズ

犬が痛みを抱えているとき、その部位をかばうために独特な姿勢をとることがあります。例えば、お腹が痛いときは、前足を床につけてお尻を高く上げる「お祈りのポーズ」を頻繁に行い、内臓の圧迫を避けようとします。

また、背骨や腰に痛みがある場合は、常に背中を丸めてトボトボと歩くようになります。寝る時もリラックスして横になれず、何度も寝返りを打つ、あるいは不自然に座ったまま動かないといった様子が見られたら、どこかに強い違和感がある証拠です。

3.目に力がない、震えている

顔つきや体の震えも、言葉にできない痛みを伝える重要なサインです。痛みを我慢しているときの犬は、目に力がなくなり、どこか遠くをじっと見つめているような「うつろな表情」をすることがあります。

また、耳を後ろにピタッと倒して不安そうな顔を見せることも多いです。体全体、あるいは足先が小刻みに震えている場合、寒さではなく、激しい痛みによるショックや緊張が原因かもしれません。

リラックスしている時とは明らかに違う、強張った表情や震えを見逃さないでください。

4.食欲が落ちる、食べ方がおかしい

食事は健康のバロメーターですが、痛みが原因で食欲がなくなることもあります。特にお皿の前までは行くのに食べようとしない、あるいは口に入れてもすぐにポロッと落としてしまう場合は、歯や歯茎、あるいは口の中に強い痛みがある可能性が高いです。

また、首や腰を痛めていると、下にある食器をのぞき込む姿勢がつらくて食べるのを諦めてしまうこともあります。食べ終わるまでの時間が極端に長くなったり、片側の歯だけで噛んでいたりする場合、口内トラブルや痛みを疑いましょう。

5.呼吸が荒い、ハァハァしている

運動もしていないし暑くもないのに、口を開けて「ハァハァ」と荒い呼吸（パンティング）をしているときは、激しい痛みに耐えている可能性があります。

痛みを感じると交感神経が活発になり、心拍数や体温が上がるため、呼吸を速くして体温を調節しようとしたり、苦しさを紛らわせようとしたりするのです。

じっと伏せているのに肩で息をしていたり、眠れずに何度も呼吸が速くなったりする場合は、体に深刻な異変が起きているサインかもしれません。早急な対応が必要な場合も多いので注意しましょう。

異変に気づくために飼い主ができること

愛犬の「いつも通り」を知っておくことが、異変に気づくための唯一の方法です。毎日のスキンシップを通じて、体に触れたときに「キャン」と鳴いたり、特定の場所を触られるのを嫌がって逃げたりしないかを確認しましょう。

また、最近はスマートフォンの動画機能が非常に役立ちます。歩き方や階段の上り下り、立ち上がる時のスムーズさを定期的に動画で撮っておくと、数ヶ月前との微妙な違いを比較できます。言葉で説明しにくい症状も、動画があれば獣医師に正確な情報を伝える助けになります。

もし「痛そう」と感じたら？飼い主がすべき対応

愛犬が痛がっているときは、慌てず冷静に行動しましょう。まずはケージなどに入れて安静にさせ、無理に歩かせたり患部を何度も触ったりしないようにします。

最も危険なのは、人間用の痛み止めを自己判断で与えることです。成分によっては犬にとって猛毒となり、命に関わる中毒症状を引き起こします。様子を見すぎず、まずは動物病院に連絡しましょう。

受診の際は「いつから」「どんな時に」「どの部位を」痛がっているか、記録したメモや動画を持参すると診察がスムーズに進みます。

まとめ

犬は本能的に痛みを隠そうとする動物です。飼い主が「少しおかしいかな？」と感じる違和感は、愛犬が発しているSOSである可能性が非常に高いです。

日頃からの観察と早めの対応が、大切な家族の苦痛を取り除き、笑顔を守ることにつながります。愛犬との深い信頼関係を築くためにも、今日から小さなサインに目を向けてみましょうね。

(獣医師監修：葛野宗)