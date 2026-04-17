パパに辛辣すぎるグレート・ピレニーズの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で197万回再生を突破し、「家庭内ヒエラルキーが如実」「愛が空まわりしてる(笑)」「エンタメを分かってるな」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：散歩中、おじいちゃんとおばあちゃんを発見し喜ぶ超大型犬→パパの場合は…あまりにも『無慈悲な光景』】

お散歩中のドッキリ！

YouTubeチャンネル「ドレミの歌グレートピレニーズ」では、グレート・ピレニーズのドレミちゃんの可愛い姿が紹介されています。今回は、お散歩中に「ドッキリ」を仕掛けてみたそう。それは、道端で家族と偶然鉢合わせるというもの。

まずは、ドレミちゃんを溺愛してやまないパパ。おじいちゃんとお散歩をしていましたが、ドレミちゃんはパパを無視して通り過ぎてしまったといいます。最後まで振り向くことはなく、パパから駆け寄ったのだとか。もしかして、気が付いていなかった…？

大好きな人への反応

次は、おじいちゃんが鉢合わせる役に。リードを持つのはパパです。ドレミちゃんは、すぐにおじいちゃんを見つけて、ダッシュで駆け寄ったそう！それだけでは飽き足らず、おじいちゃんに体当たりをして再会を喜んだとか…♪

最後はおばあちゃん。おじいちゃんと楽しくお散歩をしていると、ベンチに座っているおばあちゃんを発見。ドレミちゃんは、瞬時にニコニコ笑顔になり、大急ぎでおばあちゃんに駆け寄ったといいます。

どうやら、ドレミちゃんが鈍いわけではなさそう。大好きなおじいちゃん・おばあちゃんに鉢合わせると、すぐに気付いて駆け寄るという事実が判明したのでした。

パパへの辛辣な態度に爆笑！

無慈悲な結果に納得できなかったパパは、もう一度ドッキリを仕掛けてみることに。おばあちゃんが座ったのと同じベンチに座り、同じように待機していましたが…。

目の前を通ったドレミちゃんは、見事なまでのスルーを決め込んだといいます。気付いてはいるものの、目線を反らせて避けているようにも見えたとか。

そのまま通り過ぎてしまったドレミちゃんを、パパが追いかけて…。最後は、強制的にハグをして終了！！パパとドレミちゃんの愛の温度差に、思わず笑ってしまう検証なのでした♡

この投稿には、「華麗なスルー(笑)」「わざとやってるとしか思えないw」「なんて賢くて愛らしいの」など、多くのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「ドレミの歌グレートピレニーズ」には、他にもドレミちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ドレミの歌グレートピレニーズ」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。