犬を叱るときの『絶対NG行為』５選

犬がダメなことをしたとき、つい感情的に叱っていませんか。愛犬に恐怖や不安を植え付けてしまうと、その後の信頼関係に大きなヒビが入ってしまいます。ここでは、犬を叱るときの絶対NG行為をまとめました。

1.体罰

一昔前、「しつけだ」と称して叩いたり蹴ったりといった体罰を加えていた時代がありました。しかし、これは犬の体を痛めつけるだけでなく、心も傷つける行為です。

体罰を一回でも受けてしまうと、犬は飼い主に対して恐怖を感じるようになります。正しい信頼関係ではなく、ストレスのかかる支配関係になってしまうので、絶対にやめてください。

2.必要以上に大きな声で怒鳴る

必要以上に大きな声で怒鳴る行為も、犬を怯えさせてしまうのでやめましょう。

犬は人間の言葉を正確に理解できないため、大きな声で勢いよく叱ることで伝わると考える人がいますが、より伝わりやすい叱り方があります。

大きな声で感情的に怒鳴られてしまうと、犬も飼い主に対して恐怖や不信感を抱くようになってしまうので、感情的にならず、犬に伝わりやすい叱り方を意識してください。

3.名前を言いながら叱る

愛犬を叱るとき、うっかり「〇〇！」と名前を言いながら叱っていませんか。呼び止めるためにも名前を呼びたくなりますが、叱るときに名前を出すのは控えましょう。

名前を言いながら叱ってしまうと、「名前」そのものにネガティブなイメージが定着してしまいます。今後、通常時に名前を呼んだ時も愛犬が不安に駆られるようになってしまうので、叱るときは極力名前を出さないようにしましょう。

4.何度もしつこく長々と叱る

「ダメだよ、ダメ！ダメって言ってるでしょ！」と何度もしつこく「ダメ」を伝える言葉を叫んでいませんか。一見すると伝わるように思えるこの伝え方は、実は犬たちにとって意味を理解しにくい伝え方になっています。

何度もしつこく言葉を繰り返されると、本来の「ダメ」とは別の意味として捉えてしまい、「何を言っているのだろう？」と理解できません。

「ダメ」を伝えるときは、一度はっきりと伝えることが重要です。長々と説教するような叱り方も意味が伝わらず、不安だけを煽る結果になるので避けてください。

5.時間が経ってから叱る

犬を叱るときは、悪さをしている最中、あるいは間を開けず直後に叱るのが鉄則です。時間が経ってから叱ってしまうと、何に対して叱られているのかわからず、不安と不信感だけが残ってしまいます。

犬に正しく気持ちを伝える叱り方とは

犬に気持ちを正しく、過剰な不安を煽らずに叱る方法は、以下の4つのポイントを押さえるだけでOKです。

「ダメ」「ノー」など叱る言葉を統一する 低い声ではっきりと伝える ダメな行動をとっている最中、あるいは直後に叱る ダメな行動をやめたら褒める

一度で「ダメ」を理解できる犬は非常に少ないでしょう。何度も根気強く「ダメ」を正しく伝え続けることで、少しずつ「もしかしてダメって言われているのかな？」「これがダメなのかな？」と犬自身で学習していきます。

ときには無視をする方法も効果的ですが、これは悪い行動が治らないとき（無駄吠えなど）や興奮が落ち着かず問題行動を繰り返すときなどに有効です。

状況に応じて、犬に伝わりやすい適切な方法で叱ったり理解を促したりすることで、恐怖や不安を植え付けることなく気持ちを伝えることができます。

まとめ

犬を叱るときに恐怖や不安を植え付ける必要はありません。しっかり、はっきりとわかりやすい伝え方で「ダメ」を理解させることが重要です。紹介した叱るポイントをヒントに、ぜひ愛犬に根気強く「ダメ」「ノー」を教えていきましょう。

(獣医師監修：葛野宗)