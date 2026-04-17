テレビ朝日系「アメトーーク！」が１６日、放送され、蛍原徹がＭＣを務めた。

この日は名物企画「立ちトーーク」。人気芸人たちがフリートークを披露した。

出川哲朗はオズワルド・伊藤俊介を「人をイラつかせる天才」と指摘した。アンガールズ・田中卓志も出川、伊藤とともに、野球好き芸人が集まるバラエティー番組での出来事を述懐。

「野球の順位予想をするみたいな番組で。ピッチャーのローテーションを考えるみたいなのを出したときに、（伊藤が）ボケちゃって。もう一番ダメなやつなんですよ…」と伊藤のボケを振り返って苦い顔をした。

出川は「真剣に語り合う番組なんだけど」と説明。熱烈なプロ野球ファンで知られる伊集院光も共演しており、伊藤の発言は伊集院をイラだたせるものだったという。

田中は「そこで伊集院光さんにガチギレされた」と苦笑。出川が「（伊藤が伊集院に）急にキレて…」と話すと、伊藤は「ノリになると思って。全く知らない奴が何言ってんだよ！っていう感じになるだろうなと思って言ったんですけど…」と釈明した。

田中は「伊集院さんは（怒らせたら）ダメですよ！」と突っ込み。伊藤は「本当に信じられないぐらい怖かったです…。マジで…」と述懐。アンタッチャブル・山崎弘也が「いや、伊集院さんが言うって（ない）」と苦笑すると、蛍原も「見たことないもん」とうなずいていた。