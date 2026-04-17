東京六大学野球リーグの早大が、18日の東大とのリーグ初戦で阿部葉太外野手（1年）を「1番・中堅」で起用することが17日、分かった。

西東京市の練習場で行われた背番号授与式で「42」を受け取った阿部は「今まで野球をやってきた中でこういう大きい数字（42番）を着けるのは初めてなので凄く新鮮な気持ちです。とにかくがむしゃらに躍動感あふれるプレーをしたいと思っています」と気持ちを新たにした。

昨春選抜で優勝した横浜（神奈川）、U18高校日本代表で主将を務めた世代No.1外野手はプロ志望届を提出することなく、東京六大学野球リーグの早大に進学を決めていた。2月8日にはランニング中に左ふくらはぎの肉離れで全治2カ月となるも、4月上旬に戦線復帰。練習試合2試合に出場し「プレーできるくらいに戻ってきた。今日で一旦リセットして明日からやっていきたい」と開幕を迎える。同大1年生の春季リーグ戦初戦のスタメンは、20年に「9番・遊撃」で出場の熊田任洋（現トヨタ自動車）以来6年ぶりになる。

抜てきを決めた小宮山悟監督は「能力はもう十分だと思っています。早稲田のみならず、神宮球場の高校野球のファンも楽しみにしている可能性もある」と期待。先発が予想される東大左腕・松本からは、昨年3月の練習試合で本塁打を放っている阿部は「打った時のイメージは捨てて頑張りたい。チームに流れを持ってくるプレーを心がけたいと思います」と表情を引き締めた。

◇阿部 葉太（あべ・ようた）2007年（平19）8月6日生まれ、愛知県出身の18歳。小2から田原東部スポーツ少年団で野球を始め、東部中では愛知豊橋ボーイズに所属し、3年夏は全国8強。横浜では1年夏からベンチ入り。50メートル走5秒9、遠投100メートル。好きな言葉は「愛・感謝・謙虚」。1メートル79、85キロ。右投げ左打ち。