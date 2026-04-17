ドジャース・大谷翔平投手（３１）とロッキーズ・菅野智之投手（３６）の直接対決を前に、米連邦当局が異例の声明を出した。

ロッキーズの本拠地クアーズ・フィールドでは１７日（同１８日）にドジャース戦が行われ、菅野が先発予定。前回対戦となった昨年９月７日には、当時オリオールズ所属の菅野が大谷に２本塁打を許しているだけに注目の一戦となるが、その前日となる１６日（日本時間１７日）に「ニューヨーク・ポスト」など米複数メディアが「連邦当局は、クアーズ・フィールド上空で複数のドローンが目撃されたことを受け、警告を発令した」との記事を配信した。

記事は「今月初め、クアーズ・フィールド上空にドローンの群れが出現したことを受け、連邦法執行機関が操縦者の追跡に乗り出した。４月３日から５日にかけて、ロッキーズがフィリーズを相手にホーム開幕戦を行った際、スタジアム上空で６機以上のドローンが目撃された。逮捕者は出ていないが、ドローン操縦者は後日罰金を科される可能性がある」とした。

ウクライナやイランの戦争でもドローンによる攻撃が活発化。記事は「ＦＢＩと連邦航空局は、ドローンがもたらす潜在的な脅威を考慮し、今後クアーズ・フィールドへのドローンの飛行を阻止するため、１６日に警告を発した」と報じた。

ＦＢＩの広報担当ヴィッキー・ミヤゴ氏は「違法なドローン活動は誰の安全も脅かすものではありませんでしたが、違反行為が多発したため、現場のチームは、事態の深刻さを理解していないと思われる操縦者の数に懸念を抱いていました。そのため、積極的な情報発信を行ったのです」と声明で述べた。

サッカーＷ杯を控える米国はドローン対策として５億ドル（約７９８億円）の予算を費やしている。違法な操縦者には最大で７万５０００ドル（約１２００万円）の罰金が科せられるという。