巨大マグロと格闘中に絶命した伝説の漁師とは テレ東が特番を放送『巨大マグロ戦争 追悼編』
テレビ東京で19日午後6時半から、『巨大マグロ戦争 追悼編 衝撃映像！お化けマグロvs時代を創ったレジェンド漁師SP』が放送される。亡くなった漁師たちの激闘記録を伝える。
【番組カット】デケェ…巨大なマグロを見て笑顔を見せる漁師
青森・大間で92歳で亡くなった最長老漁師・小浜文雄さん。愛妻・かつとの仲睦まじい様が多くの人の心を温めた、大間のレジェンド漁師だ。
3月24日の命日には、墓参りをする愛弟子・細間の姿が。愛弟子が語る、知られざる秘話とともに名場面を振り返る。
大間のカリスマと称され、時代を創った73歳で亡くなった山崎倉さんも取り上げる。一切の妥協を許さず己を貫いた男。そんな山崎さんに憧れていた少年が山崎さんの船に運よく乗せてもらったことがあった。そんな彼が12年後、大間に現れた。山崎さんに「マグロ漁師になった」と伝えるためにやってきたのだった。
このほか、青森・龍飛の心臓に爆弾を持つ漁師で、75歳で亡くなった工藤悛次さんも登場する。心臓にペースメーカーを入れながらも、マグロと闘い続けた。
最後は巨大マグロと格闘中に亡くなった。「祖父を誇りに思う」。涙を流した当時小学生だった孫は、今年から中学校の教諭に。龍飛の名物漁師との秘話も明らかになる。
【番組カット】デケェ…巨大なマグロを見て笑顔を見せる漁師
青森・大間で92歳で亡くなった最長老漁師・小浜文雄さん。愛妻・かつとの仲睦まじい様が多くの人の心を温めた、大間のレジェンド漁師だ。
3月24日の命日には、墓参りをする愛弟子・細間の姿が。愛弟子が語る、知られざる秘話とともに名場面を振り返る。
このほか、青森・龍飛の心臓に爆弾を持つ漁師で、75歳で亡くなった工藤悛次さんも登場する。心臓にペースメーカーを入れながらも、マグロと闘い続けた。
最後は巨大マグロと格闘中に亡くなった。「祖父を誇りに思う」。涙を流した当時小学生だった孫は、今年から中学校の教諭に。龍飛の名物漁師との秘話も明らかになる。