21年に急逝した女優・神田沙也加さん（享年35）と交際していた元俳優・前山剛久さん（35）が17日、自身のインスタグラムを更新。SNSの更新を再開すると報告した。

前山さんは、六本木のメンズラウンジ「CENTURY TOKYO」のキャストに転身したが、同店のYUKIYA氏のYouTubeチャンネルに出演した際、神田さんが亡くなった際の心境を聞かれ「悲しかったです。もっと話してくれたら良かった。お別れを告げた元カノもそうだし、Kさんも真剣に恋愛した結果だから」と言及。世間からの厳しい声については「確かに落ち込むこともあるけど、僕の意見としては“しょうがないじゃん”みたいな。僕はちゃんと恋愛したから、そこに行き着いちゃって、結果がそれになっただけ。僕は本当に真剣だったので」と強調した。

この神田さんに対しての一連の発言がSNSを中心に物議を醸した。その後、3月10日に謝罪し「現在在籍しているメンズラウンジを一度退店する運びとなりました」と報告していた。

この日の投稿では、「本日より、TikTokをはじめ各SNSの投稿を再開いたします」とし、「これまでとは少し異なる雰囲気の動画となりますが、楽しんでいただけましたら幸いです。また、明日よりTikTokでの配信もスタートいたします。今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけていた。