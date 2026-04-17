岡山県津山市のイオンモールが約10年ぶりの大規模なリニューアルです。ターゲットはファミリー層。食品売り場の充実を図ったほか、新たに文房具・玩具の専門店もオープンしています。

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名称は「イオンモール津山」から「イオンモール津山インター」に変更。

さらに食品や生活用品を販売する「イオン津山」も「イオンスタイル津山インター」に名前が変わり、きょう（17日）リニューアルオープンしました。

岡山県産の野菜にこだわった販売コーナーを新設。

また冷凍食品売り場を1.4倍に拡大し、約1000品目を取り扱うなど、店舗全体で30代から40代のファミリー層をターゲットとした商品の充実を図りました。

こちらはイオンリテールが運営する店舗としては中四国初となる文房具専門店。

10代や20代に人気のキャラクターグッズなどを販売しています。

同じく中四国初出店のホビー・クラフト専門店です。

子ども向けの玩具はもちろん、大人が夢中になれる木工細工の製作キットなども豊富に取り揃えています。中でもユニークなのは…。

（秋庭貴泰記者）

「キャラクターのぬいぐるみを自作する“推しぬい”のキットを販売するコーナーです」

体や顔、服などぬいぐるみの素材となる様々なパーツを販売しています。

（イオンスタイル津山インター 篠原歴店長）

「ファミリー層が集える場としてこの施設を運営していきたい」

イオンモール津山インターでは、夏ごろにかけて新たな店舗も加わる予定です。