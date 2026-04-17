プレゼントを指摘されたことで怒り気味のひでお。さらに、料理の進めいくなか、ふいに出た威圧的な口調にスタジオからは「こわい」という声が上がった。

【映像】「うぜー」料理中に口調が変わる「ごくせん」俳優（実際の映像）

4月16日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、俳優の真木よう子、モデル・俳優の玉城ティナ。

キッチンにて「下ごしらえだけやろう」と提案するなつこに対し、ひでおは「まあ…」と素っ気ない態度で応じる。ざるの中に前の食材であるみかんが入っていたことを気に留めないなつこに対し、ひでおは「ダメだよ〜」と注意。しかし、そのみかんを指で取ろうとした際、不意に「アッツ！うぜー。なんだよ！」と荒々しい口調に。この意外な姿にスタジオ陣は「怖いかも」「ちょっと怖い」とドン引きする事態となった。

なつこは「すごい気にするんだね。細かいところ」と率直な感想を漏らすが、ひでおは「だってみんなに振る舞う食べ物だから…家族とか恋人とか…」とダメ出し。たまらずなつこが「ごめん。もうわかったから」と背を向けると、ひでおはジェスチャーで「やれやれ」といったポーズを決めた。これにはアレン様も「この2人そもそも合わない」と説明していた。

なつこが「ちょっと変わってるよね」と切り込むと、ひでおは「でも恋のライバルとか現れたら、潔く諦める」と淡白な恋愛観を告白。なつこは「冷めてるね」「55歳くらいの感じ」と鋭いツッコミを浴びせ、最後まで2人の間に不穏な空気が晴れることはなかった。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。