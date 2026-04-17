京都府南丹市の山林で男子児童が遺体で見つかった事件。安達容疑者の自宅前から、高柳アナウンサーから最新情報です。

辺りがかなり暗くなってきました。きょうは午前中10時半ごろに安達容疑者名義の車が押収されて以降、大きな動きはありません。そして、この辺り、非常にのどかな地域で街灯も少ないです。この時間かなり肌寒いです。別荘地なので、こののどかな雰囲気がずっと流れている場所ではあります。

私も先週から取材を続けていますが、この1週間は特に大きく事態が動きました。

まずは13日に結希さんの遺体が発見され、そして15日にこの自宅に家宅捜索が入りました。そして、16日に父親が逮捕されるという、この3週間停滞していたものが急転直下の展開を迎えました。あすからは、警察による本格的な取り調べが行われるものとみられます。

Q.先ほど車両も通っているのが見えたのですが、そちらの自宅周辺では、警察以外の出入りなどは、この1週間、どんな様子でしたでしょうか？

規制線が張られているのですが、きょうに関しては一般車両は通り抜けはできるということです。あとは、先ほど敷地の中から出てきた人物が多くのビニールハウスに入るということがありました。それが家族なのか警察関係者なのかということは、ここからはわかりません。