今や2人にひとりが発症し“国民病”とも言われる花粉症。実は新潟県ではおよそ30年前からある研究が進められています。花粉症の悩みから解放される時代が来るかもしれません。

■春の悩みといえば…

春本番。この時期の悩みといえば…



【まちの人は】

「鼻のまわりがずっと赤くて、体もしんどくなりますし大変です」



【まちの人は】

「最近ここ2、3年で花粉症になってしまって…。集中力途切れやすいですよね。くしゃみとか鼻水が出ると仕事とかもパフォーマンス落ちたりすることもあるし」





■今や2人に1人が発症

国民病ともいわれる花粉症です。

10年に一度実施されている全国調査では花粉症にかかっている人の割合は年々増加。直近の調査では42.5%に上りいまや2人にひとりが発症しています。



【花粉症の人は】

「スギの木はうちの家の周りにたくさんあるのでそれが一番つらいです。とにかくスギの木を切ることと薬ちょっと安くしてほしいです。高いのでつらいです」

■戦後造林が進められたスギ 花粉症の原因にも

県内各地に広がるスギの木…



【記者リポート】

「多くの花粉症患者を悩ませるのがこちらスギの木です。雄花を触ってみると、かなりの花粉が飛びました」



スギは木材としての利用価値が高いことから戦後、全国的に造林が進められました。



その一方で花粉症の原因にもなっています。

■国も花粉症対策を強化

国も対策に乗り出しています。



●岸田首相(2023年当時)

「花粉症に苦しむ方々のご負担を軽減してまいります。必要な予算を確保して着実に実行に移してください」



国は2033年度までにスギの人工林の面積をおよそ2割削減し、将来的には花粉の発生量を半分にする目標を掲げました。

■「花粉が飛ばないスギ」とは

注目されているのが「花粉が飛ばないスギ」。その研究が実は新潟で行われています。



【県森林研究所 伊藤由紀子主任研究員】

「こちらが新潟県森林研究所で開発した無花粉スギです。無花粉スギなので、雄花は普通のスギと同じようにできますが、無花粉スギは揺らしても雄花から花粉が出てきません」



この無花粉スギ。遺伝子の突然変異によって雄花に花粉が正常にできない特徴があるといいます。

■無花粉スギとは 通常のスギと比較すると

スギの枝を振ってみると、雄花から大量の花粉が出てきました。



一方の無花粉スギは…



【県森林研究所 伊藤由紀子主任研究員】

「これは全然でないんです、全く」



■顕微鏡で雄花を観察 その違いは

雄花の断面を顕微鏡でみてみると…



一般的なスギには、花粉が大量に出てくるのに対し、無花粉スギはまったく出てきません。



■1998年から研究 地道な努力で無花粉スギを発見

県森林研究所では、新潟大学と連携し1998年から研究開発を続けています。



自然界に数千本に一本あるとされる無花粉スギ。研究者が山で1本1本枝を叩き花粉が飛ばない木、14個体を発見しました。



■新潟県 2017年から無花粉スギの植栽開始

県は品種改良を重ね2017年から植栽を開始。事業者が無花粉スギなどに植え替えた場合、その費用の一部を補助する取り組みも行っています。



一方、課題も…



■無花粉スギ 普及の壁

これまでに植えられた無花粉スギの本数はおよそ2万本。

面積にしてのべ9.6ヘクタールに上りますが、県内全体のスギの面積はおよそ14万ヘクタール。

すべて植え替えるにはまだまだ時間がかかりそうです。



実は種から育てた場合、100％無花粉スギになるとは限らず、栽培の難しさがハードルのひとつとなっています。

■「新世代スギ開発プロジェクト」を開始

県は今年度「新世代スギ開発プロジェクト」を立ち上げ、無花粉かつ木材としてのより強度性に優れたスギの研究開発に力を入れる方針です。



【県森林研究所 伊藤由紀子主任研究員】

「この中に成長のよい普通のスギの花粉を入れて」



この日は、無花粉スギに成長速度に優れたスギの花粉を交配させ品種改良を図る研究が進められていました。



■花粉症の悩みから解放される時代へ 続く研究開発

【県森林研究所 伊藤由紀子主任研究員】

「花粉症に苦しんでいる人もいっぱいいるので、新潟県で無花粉スギの品種開発をしてきた強みもあるので、より一般的に新潟県産由来の無花粉が広がると本当に良い」



花粉症の悩みから解放される時代を目指して。



新潟での研究が続きます。



2026年4月3日「夕方ワイド新潟一番」放送より