就職や転職、配置換えなどで新しい環境に身を置いたとき、まず気になるのは人間関係だという人も多いでしょう。そんなときコミュニケーションが円滑になる、簡単で、効果抜群の方法があります。日本ほめる達人協会特別講師の松本秀男さんの著書『一瞬で自分を印象づける！できる大人は「ひと言」加える』（青春出版社）から、あなたにプラスの効果をもたらす方法をご紹介します。

「あいさつ」にひと言加えると、空気が変わる

私が前職の保険会社に勤めていたときの話です。私は最後の3年間、会社の中心でもある経営企画部に所属しました。CEOをはじめ役員たちのサポートをし、各部門や事業本部との調整をとりながら、会社の戦略の企画、実行のサポートをしていく部門です。

私は数年前までガソリンスタンドのおやじでしたので、外資系の経営企画部で唯一英語が話せないメンバーでしたが、他のメンバーは、大半が帰国子女や、留学経験者や、外国籍の社員だったりしました。またとても心の熱い素晴らしいメンバーばかりでした。

とはいえ、私以外はみんな賢い人ばかりなので、職場がクールで静かな空気になることもありました。そのクールさを、とても潤いゆたかで、あたたかな空気に変換してしまうメンバーが立て続けに入ってきました。瀬山さん、佐藤くん、山本さん。

この3人は別々に異動してきたり中途入社してきたのですが、3人とも共通する点があることに気づきました。それは、あいさつが、ひと言多い。

「おはようございます！ 今日も寒いですねえ」

「おはようございます！ 昨日のサッカー、熱かったっす！」

「おはようございます。松本さん、朝からうれしそうですね。なんかあったんですか？」

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