◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-巨人（17日、神宮球場）

ヤクルトの2番手・丸山翔大投手が好投を披露しました。

先発のウォルターズ投手が7点を奪われ3回途中で降板。2番手として、6年目右腕の丸山投手が今季初のマウンドにあがりました。

3回2アウト2、3塁とピンチの場面で登板した丸山投手は、この日2安打の3番泉口友汰選手を1球でセンターフライに打ち取り、この回を終わらせます。

そのまま4回のマウンドへ上がると、4番ダルベック選手を139キロのシンカーで空振り三振とし、5番大城卓三選手はストレートで三球三振。2アウトから丸佳浩選手には、内角へ149キロのストレートで見逃し三振と無失点でリズムに乗ります。

さらに5回、先頭の増田陸選手も空振り三振で4者連続三振とすると、8番浦田俊輔選手をサードゴロ、9番ウィットリー投手から三振を奪い、打者7人を相手に1人のランナーも許さないパーフェクトリリーフを披露しました。

丸山投手は昨季8試合の登板にとどまったものの今季はファームで5試合登板し、打者17人に被安打0、6奪三振、無失点の好投を見せていました。