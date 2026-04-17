バラエティ番組『水曜日のダウンタウン』（TBS系）の名物企画として知られる「名探偵津田」と、国民的人気アニメ作品の劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』のまさかのコラボが話題となっている。

「『名探偵津田』はダイアンの津田篤宏さんが、番組中に起こった事件の解決を目指すドキュメンタリー企画です。この企画からは『長袖をください』などの名フレーズも誕生しました。今回のコラボは映像で行われ、コナンが残した謎を津田さんが解決するストーリーが展開すると伝えられています」（スポーツ紙記者）

まさかの“名探偵”つながりのコラボ実現は驚きだが、X上では憂慮の声も聞かれる。

《名探偵津田って下ネタというか下品すぎて生理的に無理なんだけどコナンとコラボするの？？きっつ、コナンにも幻滅した。名探偵津田みたいなの子供に見せるの無理すぎるでしょ》

《コナンも名探偵津田も好きだけど、名探偵津田っていうコンテンツの性質上どうしてもコラボを許容できなくて本当に悔しい、絶対TBSの水曜の中のみで生きる存在でいてほしかった》

両者は“水と油”と見る声も多いが、その理由を放送作家が指摘する。

「“名探偵津田”の面白さは、何も知らない津田さんが無茶振りされて追い込まれていく姿をリアルに楽しめるところにあります。コラボとなれば筋書の縛りが大きくなるでしょうから、本来の面白みが失われてしまうと考えるファンも多いのでしょう」

今回の企画は「水ダウ」がTBS、「コナン」が日テレとテレビ局の垣根を越えたコラボとなる。だが、こうしたコラボは話題が先行しがちで、ファンに歓迎されるとは限らないと語るのは某エンタメ系ライターだ。

「近頃はアニメ作品に芸能人や著名人の方が声優として起用されるケースが増えています。『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』には女優の平愛梨さん、『それいけ！アンパンマン:パンタンと約束の星』にはEXITのりんたろー。さんと兼近大樹さんが起用されています。しかし、どちらも作品のイメージにふさわしくないのではといった声がコアなファンからは聞かれますね」

アニメ作品はあくまでも子どもが主体のコンテンツでもある。

「ゲスト声優の起用などは親世代へのアピールという側面もありますが、最優先されるべきは作品そのものの完成度と魅力です。話題性やウケ狙いの要素を詰め込みすぎた結果、肝心の子供たちが置き去りになってしまうパターンは過去に何度も繰り返されてきました」（前出・同）

“異色コラボ”が吉と出るのか凶と出るのかーー。