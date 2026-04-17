現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が17日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。

ドジャース・大谷翔平投手“大好き”の落合氏は、昨季から続く連続試合出塁で、09年にイチロー氏（マリナーズ）が記録した43試合連続を超え、48試合更新中の大谷に「テッド・ウィリアムズの記録（84試合）を抜いてもらいたい」と満面の笑みを浮かべた。

イチロー氏の記録から17年。新たな日本選手記録を刻んだ大谷。ただしイチロー氏と大谷はタイプが違う。

「イチローの場合はね初球からどんどん振っていくバッターなんで、そうそうフォアボールはない。大谷クラスになれば、相手ピッチャーが勝負を避けてくることもある。フォアボール、デッドボールの可能性もある」

そういう意味でも大谷の記録更新はまだまだ期待できる。

「テッド・ウィリアムズの記録を抜いてもらいたい。（ウィリアムズは）最後の4割バッターだよ」と何かを更新するたびに、歴史上のスーパースターの名前が出てくる大谷の活躍に、「何やったって驚かない」と最高の賛辞を贈った。