１７日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比５５７円２８銭（１・１４％）安の４万８３９１円５９銭だった。

４日ぶりに下落した。３３３銘柄のうち、７割超にあたる２５０銘柄が値下がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１０４２円４４銭（１・７５％）安の５万８４７５円９０銭だった。日経平均への影響度の大きい半導体関連銘柄を中心に値下がりしたことで、読売３３３と比べて、下落幅が大きくなった。

米国とイランによる戦闘が早期に終結するとの期待から、読売３３３は３日連続で値上がりしていた。この日の東京市場では、相場の過熱感が意識され、これまで上昇してきたＡＩ（人工知能）や半導体関連株を中心に当面の利益を確定する売りが広がった。

読売３３３の構成銘柄の下落率は、半導体材料の基板となるシリコンウェハーの製造大手ＳＵＭＣＯの９・９９％が最大だった。キオクシアホールディングス（９・８６％）、住友金属鉱山（７・８９％）と続いた。

上昇率は、ベイカレント（６・００％）、日本オラクル（４・０２％）、任天堂（３・５０％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、５３・６５ポイント（１・４１％）低い３７６０・８１。