アイドルグループ・ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴが５月２７日発売の両Ａ面３ｒｄシングルＣＤ「キュートなキューたい／ナイスだね」のジャケットアートワークを公開した。

ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０２６で最優秀アーティスト賞など６部門にエントリーされ、８月にデビュー２周年公演を日本武道館で２ＤＡＹＳ開催が決定するなど注目を集めるＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴ。公開されたジャケットは、その魅力を詰め込んだＫＡＷＡＩＩ世界観を表現。メンバー勢揃いの初回限定盤、通常盤、さらにＣＵＴＩＥ盤、ＳＴＲＥＥＴ盤はユニットカットとなっている。残りの１形態（きゅーすと盤）のジャケットは４月２４日に公開予定となっている。

また、ＣＵＴＩＥ盤、ＳＴＲＥＥＴ盤にそれぞれ収録される「Ｉ Ａｍａｉ Ｍｅ Ｍｉｎｄ」と「Ｃｒｕｓｈ ｏｎ ｙｏｕ」は、「かわいい（ＣＵＴＩＥ）」と「かっこいい（ＳＴＲＥＥＴ）」の２コンセプトに分かれたユニット曲として制作され、今年２月に開催されたファンクラブツアーで初披露された楽曲。

川本笑瑠、古澤里紗、梅田みゆによる「Ｉ Ａｍａｉ Ｍｅ Ｍｉｎｄ」は、スタンドマイクを使用し、コール＆レスポンスやメンバーそれぞれの見せ場を取り入れたアイドルらしいかわいさが際立つ一曲。一方、桜庭遥花、板倉可奈、佐野愛花、真鍋凪咲、増田彩乃による「Ｃｒｕｓｈ ｏｎ ｙｏｕ」は、著名アーティストの振り付けも手掛けるダンサーをコレオグラファーとして迎え、従来のアイドルダンスとは異なるエッジの効いたパフォーマンスが披露される楽曲となっている。

楽曲は４月２１日に配信リリース予定で、４月２２日には「Ｉ Ａｍａｉ Ｍｅ Ｍｉｎｄ」、４月２３日には「Ｃｒｕｓｈ ｏｎ ｙｏｕ」のミュージックビデオが公開される予定。