じゃら付け可愛いッ♡【ダイソー】の「ミニキーホルダー」

ちょっとしたアクセントとして映えそうな、キーホルダーが【ダイソー】で見つかるのをご存じでしたか。今回は、@gnm.aoさんがダイソーでゲットした、「ミニキーホルダー」に注目。ワンタッチで取り付けやすい金具と小さなリボンが付いたキーホルダーは、価格も手頃で、色違いで揃えても楽しそう。さらに、推しのキーホルダーと一緒にじゃら付けすれば、気分が上がること間違いなしかも。ぜひ、チェックしてみてください。

上品な質感で大人可愛いリボンのキーホルダー

立体的でボリューム感のあるリボンモチーフが付いた「リボンキーホルダー」。ベルベットのような質感が映える上品なリボンモチーフが、ほんのり大人な雰囲気を添えてくれそうです。ワンタッチで取り外しできる金具が付いたキーホルダーで、バッグやポーチ、鍵などの目印にするのにもぴったり。シンプルな分、オフィスで使う物にも気兼ねなく付けられそうです。

カラバリ豊富でじゃら付けも楽しめそう！

「リボンキーホルダー」を実際に取り付けたインスタグラマー@gnm.aoさんのように、じゃら付けすればより華やかな印象を楽しめそう。カラーは6種類と豊富にあり、推しのメンバーカラーとコーディネートして選ぶのも良さそうです。\110（税込）という、集めやすい手頃な価格も嬉しいところ。小さめなので、じゃら付け初心者さんにも扱いやすいはず。

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※こちらの記事では@gnm.ao様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino