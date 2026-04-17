女性グループ「アンジュルム」の元リーダーでタレントの和田彩花（３１）が１７日、自身のインスタグラムで結婚を発表した。お相手は台湾出身であることも明かした。

お祝いパーティーで撮影したという風船の写真とともに「台湾で婚姻しました」と報告。台湾での婚姻届を提出した理由に「以前から同性婚を支持してきたこと、そして夫婦別姓を選択できることが理由です。台湾では、どちらも自由に実現することができます」と説明した。

続けて「こうした制度のある台湾で結ぶ婚姻は、自分たちが思い描いていた理想のかたちにより近いのではないかと感じています。私の場合は国際結婚なので、日本でも夫婦別姓を選択できますが、私だけでなく、それを望むだれもが自分らしい人生を歩めるようになってほしいです」と思いの丈をつづった。

その上で「選択的夫婦別姓や同性婚が一日でも早く、ここ日本で実現することを願っています。誰もが自分らしい人生を歩めるようになったとき、みなさんと一緒に『おめでとう』と言い合えたら嬉しいです」と記した。

和田は２００４年に「ハロー！プロジェクト」に加入。０９年、スマイレージ結成とともにメンバーに。リーダーを務めた。１４年、アンジュルムに改名し引き続きリーダーに。１６年、ハロプロ全体のリーダーも兼任。１９年６月に卒業した。