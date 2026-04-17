タレントの長嶋一茂が１７日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）に出演。小学生時代の交換日記を思い出を明かした。

バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子が、最近、アプリを使った日記を始めたと話したことから、「昔、交換日記してたの、小学生の時。げた箱で一日おきに」と、女の子との甘酸っぱい思い出を語った。

「最初はね、いい感じで２ページとか書いちゃうの。でも、文章書くのが嫌いなんだな、だんだん短くなっていって。女性の方は、２ぺージ書くって決めたら２ページ書くんだよね。そうすると、『なんであなたは分量が減ってくるの？』ってなるの」と長嶋。

さらに「俺が書いてることってね、先生に怒られる、廊下に立たされる…自分がバカだってことを書いてた。そしたら、（相手側から）もうやめようかってことになって」と話した。

そして「それ以来の教訓があるんだけど、ＬＩＮＥで相手の行数より１行でも多く書くって決めてるの」と明かした。

すると、高嶋が「いっつも長いんだよ」とクレーム。ＭＣの高橋茂雄が「一茂さん、いつもすごく丁寧」と言うと、長嶋は「それは小学生の時のトラウマなの。短く書くとバカだと思われちゃうから」と返したが、高嶋からは「すごく距離感があるよね」と不評だった。