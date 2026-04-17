お笑いコンビ「見取り図」盛山晋太郎(40)が、16日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0・21）に出演。女性が苦手だとし、そのきっかけとなった悲しい過去を明かした。

この日は、「卑屈自慢グランプリ」を開催。卑屈な思い出やを笑いに昇華させる企画を行った。

盛山は「僕はですね、皆さんも知ってる人もいるかもしれないんですが（過去に体重が）125キロあって。もっと髪が長くて、本当に汚かったんですよ。子供の時から俗に言うすっごい太った小学生でした」と明かした。

小学生時代の“卑屈な思い出”について「昼休みにボール持ったまま校舎の中を走ってたんですよ。ほんで、階段を上がって踊り場を抜けて、自分の教室の廊下の曲がり角で女の子とぶつかったんです。夏の日でした」と言及した。

その女の子は学年のマドンナ的存在だったという。「汗だくだったんですけど、僕のびちょびちょの腕がYちゃん(女の子)の腕にびっちゃーってついたんです」とし、「大丈夫！？って言ったら、Yちゃん泣き出したんです」と説明。

続けて「なんで泣いたかっていうと、ケガとかじゃないです。盛山の汗がびっちょりついた、気持ち悪いって泣き出して。女の子の友達たちも集まって。めっちゃ背中さすったり、ハンカチ渡したり。3、4人が輪になって。その間、僕はボール持ったまま、どうしよう、どうしようってなって。女の子たちが“あんた謝りいや。そんな気持ち悪いのに、盛山の汗がつくなんて最悪や”みたいな。むっちゃ騒ぎになったんです」と回想した。

さらに、「その日の終わりの会に“盛山くんがびちょびちょの汗でぶつかって、Yちゃんを困らせた”ってので、僕、汗だくで気持ち悪かったことを謝らされたんです」とし、「そこから、今もなんですけど、女性がとっても苦手になりました。僕ってかわいそうじゃないですか？」とし、同情を誘っていた。