バスケットボールＢ２鹿児島レブナイズの最新情報をお届けする 「FRIDAY REBNISE」です。ホーム最終戦に向け藤本主将は「最後に勝って恩返しをしたい」と意気込みます。



バスケットボールＢ２西地区４位の鹿児島レブナイズ。前節、首位の神戸に連敗したものの、ゲーム１ではゲインズ・ジュニア選手の劇的なスリーポイントで延長戦に持ち込みました。





（アンソニー・ゲインズ・ジュニア選手（32））「まずは決められたことに関しては素直にうれしく思っているのと、自分だけではなくてチーム全体で決めることができたプレーだと思っているので、非常に誇りに思っている」レギュラーシーズンは残り４試合。今週末はホーム最終戦です。西地区６位の奈良を迎え撃ちます。（藤本 巧太選手（27））「どんな時もRebsの皆さんだったり、支えてくれる皆さんのおかげで下向かずに常に上向いて戦って来られたので、最後勝って恩返ししたいという気持ち」そして、プレーオフに進出できるのはあと１枠。奈良を相手にレブナイズが１勝するか、５位の福岡が１敗すればプレーオフ進出が決まります。（アンソニー・ゲインズ・ジュニア選手（32））「今シーズンも残り４試合で、そのうち２試合はホーム戦。皆さんの来場を楽しみにしてます。残りの試合、プレーオフもともに戦えれば」試合は18日と19日、鹿児島市の西原商会アリーナで行われます。ぜひ会場で、選手に大きな声援を送りましょう。