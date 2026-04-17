◇ファーム・リーグ 阪神2―0広島（2026年4月17日 SGL尼崎）

阪神は17日のファーム・リーグで、広島を2―0で下した。

先発の門別は7回4安打無失点と快投。走者を背負いながらも、4併殺を奪うなど粘りを見せた。また、ドラフト1位・立石正広内野手（22）は「5番・左翼」で先発出場。5回先頭で左手首関節炎から復帰後初安打を放った。

以下は平田2軍監督の一問一答。

――門別は走者を背負っても、落ち着いていた

「落ち着いてるよね。もう味方のエラーが出ても動じない。こんだけいま自信持ってると思う。ゲッツー取りたいとこでゲッツー取ってね。球数も今日ちょっと少なかったけど、もう0で抑えよるやん」

――7回というのはイニングが決まってた

「イニング（が決まってたの）と中継ぎも投げさせないと。及川の調子もあげないといけないんでね。そういうとこも色々あんねん」

――門別はずっといい

「まだ余力たっぷりよ。門別もこの前のオリックス戦といいね、安定したピッチングね。今年はストレートに力をつけるというところ、十分と取り組んでくれてるし」

――長坂も好リード

「見事だな。及川にしても、最後ミスが出たけど、津田にしてもやっぱり長坂というね。今日はタイムリーといい、長坂だよ」

――立石が復帰後初安打

「ずっと出ずっぱりだったんでね、今日は3打席で変えたけど。ヒット打ったり、こうやって実戦で、どんどん、どんどん、やっぱり実戦の体力とか、そういうのもね、やっぱり実戦に出ないと養えないんで、そういった意味では、ここんとこずっといい外野の守備も含めてできてんじゃない？」

――ある程度ファームで打席を積ませてから

「そうそう、もうそれは当然それで。あとはね、上の判断があるだろうし、その辺は今復帰して、実戦で経験を積むというとこやね、守備も含めてね」

――戸井はいいバスターも

「いやー戸井は、今努力しとる。もうやっと、そういう空気を…（背番号）3桁になって。人間、君らもそうだ。危機感がやっぱりな。我々、常に危機感で後ろから襲われる。常にやっぱりあるけど、やっぱりそういう、覚悟が1打席1打席で伝わるよ。執念やんか。バスターエンドランを一発で決めて。そういうところはすごく打席で出てるよな」

――佐野の三塁打は力強かった

「最後（9回）のエラーして何が力強さじゃ。大ピンチになるとこやで。何にもならん。ああいうところを一つアウトに取れるか取れないか。津田とかね、門別がいいから、こういう風に締まったようなゲームに一見見えてるけど。そういうところをもう一回。やっぱり内野のミスというところが目立ったゲームやん」

――それもひとつの経験

「経験じゃない。へたくそなだけだよ。高校野球でもそんなことせえへんで。プロだからな」