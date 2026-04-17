元「アンジュルム」のリーダーでタレントの和田彩花(31)が17日、自身のインスタグラムを更新。結婚を発表した。お相手は台湾出身で、国際結婚となることを明かした。2026年は、かつてアイドルとして高い人気を誇った芸能人の結婚報告が相次いでいる。

和田は「台湾で婚姻しました」とし、その理由について「パートナーの母国である台湾での婚姻を選んだのは、以前から同性婚を支持してきたこと、そして夫婦別姓を選択できることが理由です。台湾では、どちらも自由に実現することができます」と説明。「こうした制度のある台湾で結ぶ婚姻は、自分たちが思い描いていた理想のかたちにより近いのではないかと感じています。私の場合は国際結婚なので、日本でも夫婦別姓を選択できますが、私だけでなく、それを望むだれもが自分らしい人生を歩めるようになってほしいです。選択的夫婦別姓や同性婚が一日でも早く、ここ日本で実現することを願っています」と思いをつづっていた。

1994年8月1日生まれ、群馬県出身の和田は、ハロー!プロジェクトのアイドルグループ「アンジュルム」(旧スマイレージ)のメンバーとして活躍。2019年にアンジュルムおよびハロー!プロジェクトを卒業し、以降はソロで活動している。

今年に入り、かつてアイドルとして人気を博した芸能人の結婚報告が続いている。1月7日には、SKE48の元メンバーでタレントの松井珠理奈と男性ユニット「BOYS AND MEN」の辻本達規が結婚会見を行った。

2月には、「欅坂46」元メンバーで女優の平手友梨奈が俳優の神尾楓珠との結婚を双方のSNSを通じて発表した。

3月には元AKB48で女優の篠田麻里子が、自身のインスタグラムを更新し、再婚を発表した。