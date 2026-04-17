細田佳央太、菅田将暉の誘いを断り後悔「ずっと引きずっていて…」 実母との食事を優先
俳優の細田佳央太（24）、菅田将暉（33）が17日、都内で行われた映画『人はなぜラブレターを書くのか』初日舞台あいさつに登場。細田が菅田とのご飯を断ってしまったことへの後悔を明かした。
【動画】菅田将暉、細田佳央太からご飯の誘いを断られ落ち込む？
ともにボクサーの役作りで、一緒にボクシングの練習をしていたという2人。練習後に菅田から細田を食事に誘ったことがあったそうだが、細田は実母とのご飯に行く予定があり断ってしまったそう。そのことを舞台あいさつで菅田から暴露されると、細田は「それ撮影終わってからもずっと引きずっていて…」とあたふた。
MCも「菅田さんよりもお母さまを選ばれた」と追い打ちをかけると、菅田も「そりゃそうですよね」と笑いを誘いつつ、「こうやっていじれるくらいに仲良くなりました」とにやり。それを受けて細田は「菅田さんのこと大好きですからね！」とタジタジになっていた。
2000年3月8日に発生した営団地下鉄（現：東京メトロ）日比谷線中目黒駅構内脱線衝突事故で命を落とした当時高校生の富久信介さん。その家族のもとに20年の時を経て一通の手紙が届いたところから始まる、実話をもとにしたストーリー。
イベントには2人のほか、綾瀬はるか（41）、當真あみ（19）、妻夫木聡（45）、佐藤浩市（65）、石井裕也監督（42）も登壇した。
【動画】菅田将暉、細田佳央太からご飯の誘いを断られ落ち込む？
ともにボクサーの役作りで、一緒にボクシングの練習をしていたという2人。練習後に菅田から細田を食事に誘ったことがあったそうだが、細田は実母とのご飯に行く予定があり断ってしまったそう。そのことを舞台あいさつで菅田から暴露されると、細田は「それ撮影終わってからもずっと引きずっていて…」とあたふた。
2000年3月8日に発生した営団地下鉄（現：東京メトロ）日比谷線中目黒駅構内脱線衝突事故で命を落とした当時高校生の富久信介さん。その家族のもとに20年の時を経て一通の手紙が届いたところから始まる、実話をもとにしたストーリー。
イベントには2人のほか、綾瀬はるか（41）、當真あみ（19）、妻夫木聡（45）、佐藤浩市（65）、石井裕也監督（42）も登壇した。