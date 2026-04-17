“エスターバニー”初の常設店、表参道に誕生へ！ ここだけの限定グッズやオープン記念特典を用意
Esther Kim氏がデザインした韓国発のキャラクター“エスターバニー”の初となる常設店「Esther Bunny Lovely Store」が、4月24日（金）から、東京・表参道にある東急プラザ表参道 オモカド 4階「キデイランド オモカド店」内にオープンする。
【写真】スタッフ風バニーがかわいい！ 限定アイテム一覧
■“ビッグバニー”がお出迎え
今回オープンする「Esther Bunny Lovely Store」は、エスターバニーが大切にしている“Love myself，Love yourself”をコンセプトに、ピンクの世界に包まれた空間の中でショッピングが楽しめる常設店。
大きなサイズの“ビッグバニー”が出迎える店内には、ストア独自のデザインとしてドット柄のリボンやスタッフ風の衣装を身に着けたバニーの装飾が施されている。
また、「3チャームキーホルダー」や「クリアステッカー3枚セット」などここでしか購入できない限定グッズが展開されるほか、先行販売アイテムといったさまざまな商品が並ぶ。
さらに、オープン記念として数量限定の特典も用意。ストアで3300円（税込）以上購入した人には、オリジナルデザインの「クリアカード」2種の中からランダムで1枚がもらえる。
【写真】スタッフ風バニーがかわいい！ 限定アイテム一覧
■“ビッグバニー”がお出迎え
今回オープンする「Esther Bunny Lovely Store」は、エスターバニーが大切にしている“Love myself，Love yourself”をコンセプトに、ピンクの世界に包まれた空間の中でショッピングが楽しめる常設店。
また、「3チャームキーホルダー」や「クリアステッカー3枚セット」などここでしか購入できない限定グッズが展開されるほか、先行販売アイテムといったさまざまな商品が並ぶ。
さらに、オープン記念として数量限定の特典も用意。ストアで3300円（税込）以上購入した人には、オリジナルデザインの「クリアカード」2種の中からランダムで1枚がもらえる。