CL敗退に自責の念。途中出場で退場のマドリーMFが謝罪「自分の責任だと受け止めている」
レアル・マドリーのフランス代表MFエドゥアルド・カマビンガが、反省を口にした。
マドリーは現地４月15日、チャンピオンズリーグ（CL）の準々決勝第２レグで、伊藤洋輝が所属するバイエルン・ミュンヘンと敵地で対戦。先週の第１レグを１−２で落としていたなか、この試合にも３−４で敗れ、２戦合計４−６で敗退となった。
この一戦で61分から途中出場したカマビンガは、投入から数分後にイエローカードを貰うと、３−２（２戦合計４−４）で迎えた86分に相手との接触でファウルを取られる。このプレー自体にはカードは提示されなかったが、直後の遅延行為によって２度目の警告を受け、退場となった。
10人となったマドリーは、その後の89分と90＋４分に立て続けに失点し、ドイツの名門に屈した。
責任を感じていたのだろう。カマビンガは翌日に自身のインスタグラムを更新。こう綴っている。
「自分の責任だと受け止めている。チームメイトとすべてのマドリディスタの皆さんに謝りたい。アラ・マドリー（マドリーよ、栄光あれ）、いつまでも」
痛恨の退場劇となってしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】カマビンガの退場シーン。判定には驚きの表情も
マドリーは現地４月15日、チャンピオンズリーグ（CL）の準々決勝第２レグで、伊藤洋輝が所属するバイエルン・ミュンヘンと敵地で対戦。先週の第１レグを１−２で落としていたなか、この試合にも３−４で敗れ、２戦合計４−６で敗退となった。
この一戦で61分から途中出場したカマビンガは、投入から数分後にイエローカードを貰うと、３−２（２戦合計４−４）で迎えた86分に相手との接触でファウルを取られる。このプレー自体にはカードは提示されなかったが、直後の遅延行為によって２度目の警告を受け、退場となった。
責任を感じていたのだろう。カマビンガは翌日に自身のインスタグラムを更新。こう綴っている。
「自分の責任だと受け止めている。チームメイトとすべてのマドリディスタの皆さんに謝りたい。アラ・マドリー（マドリーよ、栄光あれ）、いつまでも」
痛恨の退場劇となってしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】カマビンガの退場シーン。判定には驚きの表情も