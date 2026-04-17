78分、86分と立て続けにイエローカードを貰い、退場となったカマビンガ。（C）Getty Images

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　レアル・マドリーのフランス代表MFエドゥアルド・カマビンガが、反省を口にした。

　マドリーは現地４月15日、チャンピオンズリーグ（CL）の準々決勝第２レグで、伊藤洋輝が所属するバイエルン・ミュンヘンと敵地で対戦。先週の第１レグを１−２で落としていたなか、この試合にも３−４で敗れ、２戦合計４−６で敗退となった。

　この一戦で61分から途中出場したカマビンガは、投入から数分後にイエローカードを貰うと、３−２（２戦合計４−４）で迎えた86分に相手との接触でファウルを取られる。このプレー自体にはカードは提示されなかったが、直後の遅延行為によって２度目の警告を受け、退場となった。

　10人となったマドリーは、その後の89分と90＋４分に立て続けに失点し、ドイツの名門に屈した。

　責任を感じていたのだろう。カマビンガは翌日に自身のインスタグラムを更新。こう綴っている。
 
「自分の責任だと受け止めている。チームメイトとすべてのマドリディスタの皆さんに謝りたい。アラ・マドリー（マドリーよ、栄光あれ）、いつまでも」

　痛恨の退場劇となってしまった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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