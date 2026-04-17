「彼の状況は悪化しており…」「出場時間はわずか60分」レンタル先のドイツでも苦戦。日本人FWの現状を現地報道。クラブSDも言及「獲得した当時は負傷者が多く、補強が必要だった」
ブンデスリーガ２（ドイツ２部）のプロイセン・ミュンスターに所属する山田新の現状を海外メディアが伝えている。
昨年夏、昨2025年夏に川崎フロンターレからセルティックに移籍。グラスゴーでは主に途中出場でほとんど出番が与えられず、公式戦11試合でノーゴール。今年１月にプロイセン・ミュンスターにレンタル移籍した。
スコットランドメディア『The Celtic Star』は「セルティックからレンタル移籍中のストライカー、山田新の最新情報」と見出しを打ち、25歳FWについて報じた。
「ドイツ移籍後も出場機会に恵まれず、先発出場は1試合のみで、その試合でも前半で交代。その後も４試合に途中出場したが、合計プレータイムはわずか60分にとどまっている。ここ数週間で彼の状況は悪化しており、直近３試合ではメンバーに選ばれていない」
それでも、記事によればクラブのヤン・ウヒュースSDは山田を擁護しているという。以下のようにコメントしている。
「山田獲得した当時は負傷者が多く補強が必要だった。現在は幸いにも全員が回復し、チーム内の競争が激化している。山田は最近、本人が望んでいたほどの出場機会に恵まれていないが、リーグ戦残り５試合で必ずチャンスが巡ってくると確信している」
新天地でも苦境に立たされている山田。この状況を覆せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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昨年夏、昨2025年夏に川崎フロンターレからセルティックに移籍。グラスゴーでは主に途中出場でほとんど出番が与えられず、公式戦11試合でノーゴール。今年１月にプロイセン・ミュンスターにレンタル移籍した。
スコットランドメディア『The Celtic Star』は「セルティックからレンタル移籍中のストライカー、山田新の最新情報」と見出しを打ち、25歳FWについて報じた。
「ドイツ移籍後も出場機会に恵まれず、先発出場は1試合のみで、その試合でも前半で交代。その後も４試合に途中出場したが、合計プレータイムはわずか60分にとどまっている。ここ数週間で彼の状況は悪化しており、直近３試合ではメンバーに選ばれていない」
「山田獲得した当時は負傷者が多く補強が必要だった。現在は幸いにも全員が回復し、チーム内の競争が激化している。山田は最近、本人が望んでいたほどの出場機会に恵まれていないが、リーグ戦残り５試合で必ずチャンスが巡ってくると確信している」
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