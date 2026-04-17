「彼の状況は悪化しており…」「出場時間はわずか60分」レンタル先のドイツでも苦戦。日本人FWの現状を現地報道。クラブSDも言及「獲得した当時は負傷者が多く、補強が必要だった」

「彼の状況は悪化しており…」「出場時間はわずか60分」レンタル先のドイツでも苦戦。日本人FWの現状を現地報道。クラブSDも言及「獲得した当時は負傷者が多く、補強が必要だった」