世界が注目しているアメリカとイランの2回目の協議。トランプ大統領は今週末に行われる可能性があると話しました。一方、ローマ教皇との間では対立も続いています。

■ローマ教皇、“異例”強い口調で批判「暴君たちによって荒廃…」

日本時間16日、キリスト教カトリック教会のトップ、ローマ教皇が集会で語ったのは中東などで続く戦闘への懸念。

ローマ教皇レオ14世

「破壊するのは一瞬でも、再建は一生かかっても終わらないことがあるという事実を、戦争を仕掛けている張本人たちは知らないふりをしている」

イラン攻撃を決めたトランプ大統領らが念頭にあるのか。さらに…。

ローマ教皇レオ14世

「世界はひと握りの暴君たちによって荒廃させられている」

異例の強い口調で批判しました。

■トランプ大統領は“成果”アピール

一方のトランプ大統領は日本時間17日、イラン攻撃の成果をアピールしました。

トランプ大統領

「イランでの戦争は順調だ。我々は思うがまま何でもできる。戦争はまもなく終わるはずだ」

アメリカ国内で戦闘反対の意見が増える中、イランとの交渉を急ぐ構えのトランプ大統領。

――（米イランの）次の会談はいつですか？

トランプ大統領

「週末あたりになるだろう」

今週末にもイランとの再協議が行われると予想。

また、イランがすでに将来、核兵器を持たないことや、これまでに製造した核関連物質をアメリカに差し出すことにも同意したと主張しました。さらに…。

トランプ大統領

「合意に署名できるなら行くかもしれない」

交渉が行われる見通しのパキスタンに、自ら乗り込むことにも意欲を見せました。

■トランプ大統領 10日間の停戦に合意と発表

その合意を後押しする動きもでています。

日本時間17日朝、中東レバノンであがった歓喜の声。通りは、ピースサインを掲げる人々で埋め尽くされました。

アメリカとイランの停戦合意後も、中東で唯一、戦闘が続いていたレバノン。ここを拠点に、イランに味方するイスラム組織「ヒズボラ」を壊滅させるため、イスラエルが攻撃を続けていたのです。

これを、イランは停戦合意に違反していると反発。アメリカがイランとの協議を進める上での足かせとなっていました。

こうした中、トランプ大統領がSNSで、両国が日本時間17日午前6時から10日間停戦することで合意したと発表。

トランプ大統領（トランプ大統領のSNSより）

「イスラエルとレバノンが停戦に合意した」

ただ、この合意の裏側についてアメリカメディアは、トランプ大統領が、攻撃を続けたいイスラエルに再三電話をかけて説得したと報じました。

イスラエル高官は「トランプ大統領が停戦を強行した」とまで語ったといいます。

■レバノンでは死者2100人以上に…復興に課題

“トランプ大統領主導”で実現したとみられる、レバノンでの停戦。

ただ、およそ1か月半に及んだ戦闘でレバノンでは2100人以上が犠牲に。現地の状況について、レバノンで活動する医療従事者は…。

国境なき医師団 医療活動マネジャー タニア・ハシェム氏

「建物、スーパー、薬局、医療用のシェルター、救急車までもがひどい被害を受けています」

さらに…。

国境なき医師団 医療活動マネジャー タニア・ハシェム氏

「ここ最近の空爆の激化により、避難民が急増しています」

停戦後には、さっそく自宅に戻る住民たちの姿がみられました。

ただ、レバノン側によると、その後もイスラエルからの攻撃があったとの報告も。不安定な状況は続きそうです。