イスラエルとレバノンの10日間の停戦が日本時間の17日午前6時から始まった。アメリカとイランの停戦が成立した後も、イスラエルは「レバノンは停戦の対象外」として軍事作戦を続け、深刻な人道危機を引き起こしてきた。イランとの停戦が発表された数時間後の今月8日、イスラエルは首都ベイルートなどレバノン各地へ過去最大規模の攻撃を行い、レバノン当局によるとこの日だけで350人以上が死亡し、3月以降の累計の死者数は2200人近くにのぼっている。「ヒズボラを標的」とした攻撃で、大量の民間人が巻き添えになる状況をどう理解すべきか。立命館大学大学院の越智准教授に話を聞いた。（聞き手 国際部・坂井英人）

■「自衛権の行使」でも「過度な損害」があれば問題に

越智准教授は、イスラエルの軍事作戦が正当な自衛権の行使だったとしても、過度な損害が出ていれば戦争犯罪になりうると指摘した。

立命館大学大学院国際関係研究科・越智萌准教授

「個別の軍事行動の必要性というのは、その時の状況や対象になった目標の重要度によって変わりうる。ただ、問題になるのは自衛権の範囲かどうかだけではなく、その攻撃自体が、軍事的な利益を達成するのに対し過度な損害を出していないかということ。過度な損害が出ていると判断されれば、無差別攻撃と認定され、故意に行われていれば戦争犯罪だということにもなる」

4月8日にレバノン各地で過去最大規模の攻撃が行われた際に、大きな被害が出たレバノン中心部に対しては、イスラエル軍による市民への退避勧告が行われていなかったとロイター通信が報じた。

立命館大学大学院・越智准教授

「（イスラエルによるレバノンでの）1つ1つの攻撃の法的評価は、それぞれの攻撃の目標、タイミング、避難措置の有無など多様な状況の認定が必要になり、そうした情報にアクセスできない中で法的評価を下すことは難しい。だが一般的に、最大規模の攻撃が特に住宅地に行われ、避難指示が十分に行き渡っておらず、故意に行われているとすれば、戦争犯罪の可能性が高くなってくると思う」

■どこから「過度な損害」か 国際的な合意なし

――軍事的な利益に対する「過度な損害」とは、何か基準があるのか？

立命館大学大学院・越智准教授

「軍事的利益と被害のバランスをどのような基準で測るかについては、国際的な合意がしっかりあるといえないというのが1番の問題だ。保守的な立場でいえば、1つの攻撃から得られる軍事的な利益とその攻撃の被害を天秤にのせて測ることになるが、より大きな、戦略的な視点で見たときに、この1つの攻撃が『戦局全体にもたらす利益』というものを考え、それがどんどん巨大化していくと、反対側の天秤にのる人の命がどんどん軽くなっていくという現象が起きる」

「（国際的な合意を生み出していくためには）ジュネーブ諸条約に対する解釈的な合意をするとか、追加的な議定書を結ぶことも考えられる。より短いスパンでは、何らかの国際的な裁判を通じた判例という形でルールを確定させていくことが必要になってくる」

■「攻撃の数が増えると1つの攻撃の判断能力、精密性が低下」

――軍事的な利益に対し、どの程度巻き添えが許容されるかという話だが、民間人でも人数が少なければ許容されるという考え方があるのか？

立命館大学大学院・越智准教授

「もちろん被害が出ないようにするための予防措置を取っていく義務もある。避難指示を出したり、同じ標的でもより巻き添えが少なくなるようなタイミングで行うなど、こうした判断は現場の指揮官に任され、その中で最も合理的で被害の少ないものを選ぶという義務はあるが、その判断が正しかったのかという判断には非常に高度な専門性が必要。ただ、こうしたことは事後的に軍の中でも調査がされることがイスラエルの場合もよくある」

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――イスラエル軍の中でも戦争のルールを守ろうとする意識があり、努力をしているということか？

立命館大学大学院・越智准教授

「個人差もあり一概にはいえないが、一般的にイスラエル国防軍内部での国際法の教育や認識、調査は他の諸国に比べても高いレベルにあるということが知られている。ただ、ガザ攻撃の時も問題になったように、攻撃の数が増えてくると1つ1つの攻撃に対する判断能力や精密性が下がっていくということも客観的に指摘されている。避難指示も十分に届かなかったり間に合わないということがあり、何の措置も取っていないわけではないが、それが十分だったかは今後の検証の対象になっていくと思う」

■国際法は「予防に失敗しても事後的に機能」

――イスラエルの軍事行動に対する国際社会の対応についての評価は？

立命館大学大学院・越智准教授

「（イスラエルに対する）国際社会からの批判、非難は徐々に高まっていると思う。ただ、この問題で難しいのは、イスラエルが戦っている戦争が、イランを中心とする『抵抗の枢軸』という、自国を滅ぼそうとする武装集団に対して自国を防衛するという構造を背景にしていること。『自国がイスラエルのような立場になったら』という点は各国が、立場を明らかにする際に考えなければならないこと。（日本は自国の主張の）一貫性を保つという中で、批判できるところとできないところを選んでいると思う」

「ただ、軍事行動をすることそれ自体に正当性があっても、そのやり方が問題であるときはそれを指摘する必要はあると思う。日本も必要な範囲で、実際の被害の内容に焦点を当てて批判していくことも検討していく必要がある」

――国際法違反と指摘されてもイスラエルの行動を止めることはできていない。国際法の存在意義とは？

立命館大学大学院・越智准教授

「法は、抑止をして違法なことをさせないというものでもあるが、たとえ予防に失敗しても、事後的にも働く社会的なメカニズムだ。いってみれば、何らかの社会現象を違法と合法の2つの軸で評価するという評価軸に過ぎず、参加する人たちが合法的に物事を進めたいという意思を持たなければ意味がないものになるというのは確か。ただ、国際社会にも法的なシステムが第二次世界大戦後に構築された」

「（このシステムのもとでは）被害者に対する賠償や、国際法違反の対応で故意に人命を奪うようなことをした個人の刑事的な責任が追及される必要がある。ここで、国際法全体が不必要だという極論に飛びつくのではなく、法があっていろいろなメカニズムがあり、そのシステムを運用して違法行為を止めていくというサイクルの中で考えていくものなのではと思う」

■「極論に走らず、背景を学ぶ手を止めないで」

――日本にいる私たち一人一人は今の状況に対してどのような態度で接するべきか？

立命館大学大学院・越智准教授

「こういった大規模な人命の喪失、特にケガをした子どもなどの映像を見るとすごく悲しい気持ちになると思うし、国際社会は何をしているんだというふうに絶望すると思う。だが絶望せずに、事態の収拾のため努力している人や、そのために構築されてきた国連等のシステムにも目を向けてほしい」

「また1つの提案として、『どちらかだけが100パーセント悪い』という極論に走らないようにしてほしい。それぞれのアクターにそれぞれの行動理由があり、一定の悪い部分もあるというのが現状だと思う。事実を確認せず、人の意見に流されないようにしてほしい。また、この紛争の背景を学ぶ手を止めないでほしいとも思う。例えば、イスラム教シーア派組織ヒズボラが誕生した背景や、なぜイスラエルを攻撃しているのか、なぜイスラエルはここまで大規模な反撃をしなければならないのか、あまり力を発揮できていないレバノン政府というのはどういう存在なのか、などに疑問を持って、自分から積極的に学びに行くというような態度の取り方も1つあると思う」

（※越智氏への取材は4月14日に実施しました）