「ファーム・西地区、阪神２−０広島」（１７日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

阪神は広島に完封勝ちを収めた。先発の門別が７回４安打無失点と好投。打線は五回、「５番・左翼」でスタメン出場したドラフト１位の立石正広内野手（22）＝創価大＝が安打を放つと、戸井も続き、長坂の適時打で先制。七回にも佐野の適時三塁打で追加点を挙げた。

平田２軍監督の一問一答は以下の通り。

−門別は走者を背負っても、落ち着いていた。

「落ち着いてるよね。もう味方のエラーが出ても動じない。今自信持ってると思う。ゲッツー取りたいとこでゲッツー取ってね。球数も今日ちょっと少なかったけど、もうゼロで抑えよるやん」

−７回はイニングが決まってた。

「イニングと中継ぎも投げさせないと、及川の調子もあげないといけないんでね。そういうとこも色々あんねん」

−門別はずっと調子がいい。

「まだ余力たっぷりよ。門別もずっとこういう、この前のオリックス戦といいね、安定したピッチングね。今年のストレートに力を付けるというところ、十分と取り組んでくれてる」

−長坂も好リードだった。

「見事だな。及川にしても、最後ミスが出たけど、津田にしてもやっぱり長坂というね、今日はタイムリーといい、長坂だよ」

−立石が安打を放った。

「うん、ずっと出ずっぱりだったんでね、今日は３打席で変えたけど、ヒット打ったり、こうやって実戦で、どんどん、どんどん、やっぱり実戦の体力とか、そういうのもね、やっぱりこれ実戦でないと養えないんで、そういった意味では、ここんとこずっといい外野の守備も含めてできてんじゃない？」

−１軍へはある程度ファームで打席を積ませてから。

「そうそう、もうそれは当然それで。あとはね、判断は上の判断があるだろうし、その辺は今復帰して、実戦で経験を積むというとこやね、守備も含めてね」

−戸井はバスターを決めた。

「いやー戸井は、今努力しとる。もうやっとお前、そういう空気を３桁になって。危機感がやっぱりな。我々、常に危機感で後ろから襲われる。常にやっぱりあるけど、やっぱりそういう、うん、覚悟がもう１打席１打席伝わるよ。戸井。そういうとこ、執念やんか。バスターエンドラン１発で決めて。そういうところはすごく打席で出てるよな」

−佐野は力強い打撃。

「最後のエラーして何が力強さじゃ。大ピンチになるとこやで。何にもならん。ああいうところを１つアウトに取れるか取れないか。今日、津田とかね、門別がいいから、こういう風に締まったようなゲームに一見見えてるけど。やっぱり。門別や津田だから事なきを得てるように見えるけど。ナイスゲームっていうように見えてるけど。うん、すごい内野のミスというところが目立ったゲームやん。俺に言わせると」

−失策もひとつの経験か。

「経験じゃない。下手くそなだけだよ。こんなんあるか。高校野球でもそんなことせえへんで」