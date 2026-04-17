元アンジュルム和田彩花、台湾での婚姻発表 2つの理由明かす「選択的夫婦別姓や同性婚が一日でも早く、ここ日本で実現することを願っています」
【モデルプレス＝2026/04/17】元アンジュルムの和田彩花（31）が4月17日、自身のInstagramにて、台湾での婚姻を発表した。
【写真】台湾人と結婚した31歳元アイドル、台湾家族とのお祝いパーティーショット
和田は「ご報告」とし「台湾で婚姻しました」と発表。「パートナーの母国である台湾での婚姻を選んだのは、以前から同性婚を支持してきたこと、そして夫婦別姓を選択できることが理由です。台湾では、どちらも自由に実現することができます」と理由をつづった。
続けて「こうした制度のある台湾で結ぶ婚姻は、自分たちが思い描いていた理想のかたちにより近いのではないかと感じています」とし、「私の場合は国際結婚なので、日本でも夫婦別姓を選択できますが、私だけでなく、それを望むだれもが自分らしい人生を歩めるようになってほしいです 選択的夫婦別姓や同性婚が一日でも早く、ここ日本で実現することを願っています」と願いを込めた。
最後に「誰もが自分らしい人生を歩めるようになったとき、みなさんと一緒に『おめでとう』と言い合えたら嬉しいです」と伝え、添えられた写真は「台湾の家族がお祝いパーティーをしてくれたときのものです」と説明した。
和田は、1994年8月1日生まれ。2009年4月にハロー！プロジェクトに加入し、2010年5月にはスマイレージのメンバーとしてメジャーデビュー。2014年12月には、グループ名をアンジュルムに改名し、2017年にはハロー！プロジェクトの6代目リーダーに就任。2019年6月にグループ及び、ハロー！プロジェクトを卒業した。また2025年3月18日にクイック・ジャパン ウェブにて、うつ病になり7年が経っていたことを公表している。（modelpress編集部）
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◆和田彩花、台湾での婚姻発表
和田は「ご報告」とし「台湾で婚姻しました」と発表。「パートナーの母国である台湾での婚姻を選んだのは、以前から同性婚を支持してきたこと、そして夫婦別姓を選択できることが理由です。台湾では、どちらも自由に実現することができます」と理由をつづった。
最後に「誰もが自分らしい人生を歩めるようになったとき、みなさんと一緒に『おめでとう』と言い合えたら嬉しいです」と伝え、添えられた写真は「台湾の家族がお祝いパーティーをしてくれたときのものです」と説明した。
◆和田彩花プロフィール
和田は、1994年8月1日生まれ。2009年4月にハロー！プロジェクトに加入し、2010年5月にはスマイレージのメンバーとしてメジャーデビュー。2014年12月には、グループ名をアンジュルムに改名し、2017年にはハロー！プロジェクトの6代目リーダーに就任。2019年6月にグループ及び、ハロー！プロジェクトを卒業した。また2025年3月18日にクイック・ジャパン ウェブにて、うつ病になり7年が経っていたことを公表している。（modelpress編集部）
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