“庁舎爆発”“燃えるゴミ処理場”は全てAI動画　制作者は習志野市役所　リチウムイオン電池の捨て方で切実な思い　千葉

ある動画がSNSで注目されています。

千葉県の習志野市役所が“爆発”かと思えば、今度はゴミ処理施設が炎に包まれています。

さらに、大量のゴミに職員たちが埋もれたり…。

この映像は生成AIなどで作られたもの。

しかも、公開したのは動画の舞台となっている習志野市役所です。

なぜ自分たちの施設が破壊されるような映像を制作したのか、制作に携わった職員に聞きました。

千葉県 習志野市役所 クリーン推進課・田中さん：

実際の発火や爆発の危険性を文章だけで伝えるのは難しいと感じていた。そこで実験の映像や生成AIを活用して視覚的に伝えられるように動画を採用した。

そう、これは「リチウムイオン電池の間違った捨て方がこんな結果をもたらす」というイメージ動画。

実際、習志野市でも2025年、ゴミの処理中などで2回火災が起きているといいます。

動画の中では、リチウムイオン電池が発火すれば職員の命が危険にさらされることや、ゴミの収集車が燃えると約1000万円の損害が発生することなども説明しています。

千葉県 習志野市役所 クリーン推進課・田中さん：

かなりインパクトを持たせた表現にしている。正しく捨てないと事故につながるということを広く伝えていければ。