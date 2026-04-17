特許が切れた医薬品を同じ有効成分で安く製造販売するジェネリック医薬品は「くすりの富山」を支える柱となっていますが、メーカーの不祥事に端を発した供給不足がいまだに続いています。

課題の解消に向け業界再編に取り組む富山の企業の動きを通して、ジェネリック医薬品の今を考えます。



富山市にある、調剤薬局です。医師の処方せんに基づき薬を調剤し販売していますが…





ふれあい薬局 藤本美和子薬剤師「この抗生物質、これが全然入ってこないので、やむを得ず片方のだけ飲むのを今は使っています」これまで使っていたジェネリック医薬品が入荷せず、他の薬で代用するなどして対応しています。藤本薬剤師「こちらは実は先発医薬品なんですけど、もともとジェネリックを使っていたんですが、ジェネリックが全然入ってこなくなってしまいまして、今現在もずっと先発品を使っています」２０２１年ごろから表面化した、ジェネリック医薬品の不正製造問題。富山市の日医工などで、国の承認と異なる方法で医薬品を製造していたことなどが相次いで発覚し、信頼が大きく揺らぎました。これを引き金に始まったのが「ジェネリック医薬品の供給不足」でした。出荷調整や出荷停止が相次ぎ、ジェネリック医薬品の市場に占める出荷停止などの割合は一時、４割を超えました。その背景には「ジェネリック医薬品業界全体の体力低下」もあります。国が医療費の削減に向けて価格が安いジェネリック医薬品を推奨した結果、参入するメーカーが急増し、同じ薬を複数のメーカーが作るような状況になりました。藤本薬剤師「よく使われている血圧の薬なんですけど、うちの薬局あるだけでも同じアムロジビンに対して他のメーカー、他のメーカーうちだけでも３社ある。１０社とか２０社とか作っているジェネリックも実はあるんですね」生産効率の悪い少量多品目生産が広がり、メーカーの体力を奪っていきました。ダイト 松森浩士社長「社会的なインフラになっているジェネリック医薬品の供給不安っていうのは、もうまさしくこれは国難ともいえるような状況だったという危機感がありまして」課題解消に向け業界再編の動きを引っ張っているのが、富山市のジェネリック医薬品メーカー「ダイト」です。ダイトがＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマなど同業他社と進めているのが、コンソーシアム＝提携の構想です。提携する会社との間で一方の製品を販売中止し、もう一方の製品に集約する、または生産拠点を集約するなどの動きを進めています。これまでに２２成分の５６品目について話が進んでいるといいます。ダイト 松森浩士社長「身の丈にあったキャパシティの中で製造していく、当たり前といえば当たり前なんですけど、それを実現していこうと」「この製品を出す代わりにこの製品をうちで受けたい、っていうようなギブアンドテイクのやり取りというのが、当然起きてくるというふうに思います」再編や品目統合の動きは他のメーカーでも出ています。日医工は同業３社で持ち株会社を設立しグループ内で品目統合を進めているほか、業界最大手の沢井製薬とも生産の集約を進めています。業界再編の「船頭役」の役割を果たそうとするダイト。狙いは「会社の生き残り」なのか、それとも「業界全体の協調」なのか問うと…。ダイト 松森浩士社長「それは両方ですね」「もちろん慈善事業でやっているわけではないので、基本的にはリーダーシップをとらせてもらう。その接点の中で、やはりビジネスチャンスが生まれてくることも視野に入れていますので、その中でいい話し合いもいろんなさせていただいている。これは、最終的にはダイトにも返ってくる」「経営を任されている立場としてはやはり従業員もいますし、ダイトとして１００年企業を目指していますので、生き延びていかないといけないと」松森社長は、再編統合の取り組みでどれだけ効率が上がったか数値化して発表することを考えているとも話しました。「ジェネリック医薬品はインフラだ」という言葉が印象的でしたが、そのインフラを持続可能なものにするための取り組みが続きます。