LET ME KNOWが、6月3日にリリースする自身初となるフルアルバム『Still Romance』の詳細を発表した。

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本作は、収録される全曲の作詞作曲をMatty（Vo）が、アレンジはKehn（Gt）、Lyo（Dr）が手掛け、Sterling SoundのRandy Merrillがマスタリングを施した。代表曲「偽愛とハイボール」を始め、新曲を含む全13曲が収録され、この1枚で今のLET ME KNOWの世界に浸れる作品となっている。

CDは、“Special Romance Edition”と“Standard Edition”（CD only）の2形態となり、ジャケットをアートディレクター 寺澤圭太郎が、写真をYuji Watanabeが手掛けている。数量限定の“Special Romance Edition”は7インチ紙ジャケット仕様に加え、トートバッグ、アクリルキーホルダー、缶バッジ、ステッカーセット、クリアケース、そして歌詞付きのポスターなど、LET ME KNOW世界をより深く味わえるグッズをコンパイルした特別記念盤となっている。

また、本作のリリースを記念して6月2日にタワーレコード渋谷店で“Standard Edition”の購入者を対象としたミニライブを開催。詳細はLET ME KNOWのオフシャルサイトにて。

（文＝リアルサウンド編集部）