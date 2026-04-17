MLBシカゴ・カブス公式Instagramは4月11日に投稿を更新し、今永昇太（32）ら選手たちの私服ショットを公開した。「PLAYER ARRIVALS」と題した投稿で、リグレー・フィールドに入る選手たちのオフスタイルを紹介。今永の姿に加え、鈴木誠也（31）らのカットも並び、試合前の自然体な表情が収められている。

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掲載された写真の1枚では、今永が黒のニット帽にベージュのジップジャケット、デニムを合わせ、黒いバッグを手に青い照明の通路を歩いている。落ち着いた色味のコーディネートながら存在感は十分で、球場入りのワンシーンとは思えないほど絵になる1枚。投稿には鈴木の私服姿も含まれており、カブスのチームカラーとはまた違う、それぞれの個性がのぞく内容になっていた。

【画像】青い照明の通路を歩く今永（画像はcubs公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「Shota Nice piching!!! さすがです」「先生ナイピでした カッコイイ」「Cubsの皆様、素敵です。今まで野球に興味なかった私が虜になりました。本当に良いチーム」「昇太クン左肩ムリしないでね」といった声が寄せられている。