17日午前、枕崎港の沖合で4人が乗っていた漁船が転覆し、男性(21)が行方不明になっています。捜索活動が行われている枕崎市から中継です。



(岡本善久アナウンサー)

「漁船の転覆事故から7時間以上が経ちました。今もやや風が強く吹いている枕崎市の山の上からお伝えします。沖合に見えているのが第18幸丸ですが、今も転覆したままの状態です。日の入りが近づいてきましたが、現在も行方不明者の捜索活動が続いています。





鹿児島海上保安部によりますと17日午前11時ごろ「船が沈みそうだ」と、漁船を所有する会社から通報があり、その後、転覆しているのが確認されたということです。転覆したのは北さつま漁協所属の第18幸丸で、全長19.39メートル、重さは19トン。乗組員4人のうち3人は近くの漁船に救助され、命に別条はないということですが、出水市の信清 優作さん(21)が行方不明になっています。救命胴衣は着用していたということです。北さつま漁協によりますと、第18幸丸はイワシなど約40トンを積み午前10時半に枕崎港に入港予定だったということです。鹿児島海上保安部によりますと、現場は東の風10メートル、波は1メートル。晴れて見通しは良好だったということです。一方、気象台は台風4号などの影響で、未明から薩摩地方に強風・波浪注意報を発表していました。(北さつま漁協の職員)「風がきょうは強いので波。横波を受けたのでは。早く見つかってほしいの一言」巡視船や航空機などで捜索が行われていますが、信清さんに関する手掛かりはこれまでに得られていないということです。